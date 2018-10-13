人生不幸福！129歲阿嬤歷經多次戰爭 怨阿拉不讓她死

2018年10月13日 15:32 陳俊宇 / 綜合整理 / 綜合整理

（影片/來源自YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

許多人都盼望著長生不老，但俄羅斯卻有位阿嬤伊坦布洛娃(Koku Istambulova)不這麼想，今年129歲的她天天盼望著能早日回歸主的懷抱，直言「我活那麼久，卻一點都不幸福」，甚至對自己信仰的阿拉產生咒怨。

根據外媒報導，伊坦布洛娃出生於1889年6月1日，她經歷過多次戰火的摧殘，55歲時遇上二次世界大戰結束，102歲時看到蘇聯解體，此外還包括兩次的車臣戰爭，戰火的血腥以及滿滿的屍體佔據了她大部分的人生。

她坦言自己的人生並不幸福，甚至怨懟阿拉為什麼讓她活這麼久。（圖／截取自影片）

她在訪問中表示，自己最深刻的記憶就是在1944年被俄軍強迫離開家園，遷到哈薩克的集中營居住。伊坦布洛娃說：「那時我們大家都被迫上了火車，沒有人知道會被載到哪裡，車上環境非常髒亂，都是灰塵，人擠人。」、「死屍不准被帶上車，也不准埋葬，全部丟在原地餵狗，在車上死去的人，也全部馬上被丟下火車，我公公就是其中一位。」

伊坦布洛娃的兒子、公公都在那次的車臣叛亂中喪命，只剩下她的女兒塔瑪拉(Tamara)和老公馬古梅德(Magomed)。伊坦布洛娃表示這一聲中自己幸福的事情沒幾樣，「當認識你的人，一個個都走了，而且都在很久以前就走了，這真的讓人很難活下去。」、「無論在什麼年紀，都會害怕死亡」。