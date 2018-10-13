連「拉屎」都好懶！樹懶一周排泄一次...重量竟可達體重1／3

樹懶懶洋洋的模樣深植人心。(圖/達志影像)

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看過電影《動物方城市》（Zootopia）的觀眾，一定都對裡頭雖然名為「快俠」，但動作卻慢到爆炸的樹懶印象超深刻的吧！大家對樹懶的印象不外乎就是懶洋洋、移動超緩慢，但你知道嗎，有一件事情牠們動作竟然也快不起來，那就是「大便」！

首先，讓我們先來認識樹懶這個動物，全世界目前只有六種樹懶，可分為兩科：二趾樹懶和三趾樹懶。樹懶主要分布在中南美洲的熱帶森林中，身長約為58-68公分、體重約6-8公斤。

連「拉屎」都好懶！樹懶一周排泄一次...重量竟可達體重1/3 樹懶一周排泄一次，甚至一個月一次。(圖/達志影像)

樹懶的新成代謝很慢，而牠們的胃就佔據了體重的1/3，分成四個部分來消化食物。樹懶的主食為樹葉，但因為樹葉的纖維太強韌，因此牠們吃了一餐通常要花1個月的時間消化，所以這也代表牠們幾乎可以一週上一次大號，甚至一個月上一次即可。那牠們一次排泄的數量就非常驚人了，最重可能甚至到牠們體重的1/3。

但排泄的不同還是取決於樹懶的品種，二趾樹懶比較不挑食，除了樹葉外，也吃蔬果，甚至是老鼠，牠們的排泄方式基本上就是在樹上「空投」解決，排泄的時間也比較不規律；三趾樹懶的主食為樹葉和蟲子，牠們會爬到樹下挖洞排泄，之後用樹葉蓋起來再慢慢爬回樹上。

但排泄對樹懶來說，其實是件非常具有危險性的事情，根據研究顯示，有一大半樹懶的死亡與牠們的排泄行為有關係，因為樹懶的爪子、四肢都很長，比較適合在長時間在樹上，不適合在地上爬行，且肌肉量也很少，這讓牠們在地上排泄時，很容易變成其他動物的獵物。

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