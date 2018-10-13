被嗆「大猩猩」！日女淚揭遭霸凌 怒整型100次成酒店紅牌

被嗆「大猩猩」！日女淚揭遭霸凌 怒整型100次成酒店紅牌（圖／翻攝自推特）

友善列印
/ 綜合報導

日本銀座一名酒店紅牌櫻井野之花外型亮眼、交際手腕高強，讓她連續70個月拿下銀座第一營業額，不過，近日她上節目自揭傷心往事，坦言小時候經常被同學霸凌、排擠，之後決定花費兩千萬日幣（約台幣550萬）整型，她認為只要變美，一切都會不一樣。

被嗆「大猩猩」！日女淚揭遭霸凌 怒整型100次成酒店紅牌 櫻井野之花遭受霸凌後決心整型，她認為只要變美，一切都會不一樣。（圖／翻攝自推特）

櫻井野之花在節目上表示，小時候她自認長相醜陋，經常被同學排擠，有一次甚至被班上的男同學當著全班的面大喊「大猩猩！」，讓她越來越自卑，更絕望地開始逃學。櫻井野之花小學三年級時，又失去了摯愛的父親，受到相當大的打擊，於是決定改頭換面，過上全新的生活。

一直對「大猩猩」耿耿於懷的她，決定做整形手術，前後共動刀100次，總共花了兩千萬日幣（約台幣550萬），她表示整型後「覺得世界突然間變的明亮了起來。」之後順利以亮麗的外表和厲害的交際手腕，在銀座酒店成為紅牌，連續70個月拿下銀座第一營業額，更曾在一個月內賺進三千萬日幣（約台幣826萬元）。

被嗆「大猩猩」！日女淚揭遭霸凌 怒整型100次成酒店紅牌 櫻井野之花經常在社群網站上分享整型過程。（圖／翻攝自桜井野の花Instagram）

櫻井野之花完全不忌諱談起過去，也會在社群網站上分享她的整型過程，其中最大的理由就是想「鼓舞所有經歷過同樣悲慘經歷的人」，現在她除了陪酒之外，也常擔任各大雜誌模特兒，偶爾也會接一些自己感興趣的活動，更有意朝向演藝圈發展。

被嗆「大猩猩」！日女淚揭遭霸凌 怒整型100次成酒店紅牌 如今櫻井野之花已成為銀座酒店紅牌，人生大改變。（圖／翻攝自桜井野の花Instagram）
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