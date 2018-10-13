扯！家長沒改作業 數學老師竟嗆：孩子和你一樣可悲

扯！家長沒改作業 數學老師竟嗆：孩子和你一樣可悲（圖／翻攝自梨視頻）

友善列印
/ 綜合報導

太誇張！大陸江西井岡山經開區學校，日前幾名家長因為沒有批改小孩的作業，竟然遭到老師在群組裡點名嗆聲，「昨晚賺了幾百萬？你這樣將來你的孩子和你一樣可悲！」這些言論引起家長不適，目前校長已經向家長道歉。

扯！家長沒改作業 數學老師竟嗆：孩子和你一樣可悲 家長沒改作業，遭陳姓數學老師在群組中點名砲轟（圖／翻攝自梨視頻）

根據陸媒《梨視頻》報導，從家長和老師的對話紀錄中可以看見，幾名家長因為沒有批改小孩的作業，被該名陳姓數學老師怒批，「你們配合我工作，我自然也會更在意你家的孩子，為什麼要批改？只有批改了才有效果，批改了我們檢查的時候才知道孩子哪裡還沒掌握，這樣才能更好的教學。」

爆料人曾姓女子是其中一名家長的親戚，她表示「看了挺生氣的，不敢直接去學校反映，為了孩子沒辦法必須得忍，家長也不敢去提意見，以後對孩子報復怎麼辦呀？」其實以前曾有家長提過，但老師直接說，「你要是覺得我教得不好，那就帶著孩子轉學。」

最後井岡山經開區學校校長證實，老師讓家長批改作業一事屬實，並就老師的不當言行向家長道歉。事件在網路上傳開後，網友也紛紛留言表示，「為了減輕自己的工作量，用這種語氣對家長說話？現在的老師也是厲害」、「這種人能當老師？」、「現在的老師越來越沒責任心了」、「那把工資也分點給家長吧」、「還要家長批改？那要老師幹嘛？」

文章來源：觀看影片請點我

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