離奇！阿公看病卻變裸屍 還遭醫生埋進荒山

離奇！阿公看病卻變裸屍 還遭醫生埋進荒山（圖／翻攝自新浪網）

友善列印
/ 綜合報導

太詭異！大陸安徽省蕪湖市董岡村，日前傳出一名7旬阿公農作時不小心受傷，就醫後卻莫名變成裸屍，並被棄屍於荒山的離奇事件。

根據《新浪網》報導，事件發生於上月29日，該名吳姓阿公在農田工作時，不小心弄傷了腿，阿嬤先幫她包紮止血，隔天早上，阿公去當地一位蔣姓老醫師家換紗布，不過平常都會在11點多就回家吃飯的阿公卻沒有回家，阿嬤打了電話也沒有回應，當天晚上7點多，家人到蔣醫師家詢問狀況，不過醫師只稱阿公「沒來過」。

次日，家人四處尋找，還張貼尋人啟事，鄰居也一起幫忙，卻都沒找到人，直到當天下午，有人表示事發當天有看到阿公騎著三輪車，於是調了鄰居的監視器畫面。當天晚上阿公的媳婦就接到親友來電，「找到人了！」要她趕緊回家，不過回去的路上，卻遇見醫師和醫師娘，這才得知阿公看病時「出了問題，不幸身亡」。

蔣醫師還說他花了五萬元人民幣弄了一輛車，將阿公運到一處荒山裡埋了，當家人找到屍體時，發現他身上的衣服都不見了，讓他們無法接受，認為是侮辱屍體。

報導指出，蔣姓醫生行醫多年，曾在社區裡工作，直到去年才退休，村民們表示他人好、態度也好，得知棄屍一事後都相當震驚。目前警方已將蔣姓醫師的家封鎖，正在進行調查中，而他也簽下不再從事醫療行業的承諾書。

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