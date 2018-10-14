文青女奔西藏幽會小王 男友翻出保險套崩潰：尺寸大我兩倍

2018年10月14日 08:40 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

大陸一名男網友的女友，日前辭職奔西藏旅遊，期間他還擔心女友安危，匯了些錢給對方，豈料待女友回來後，他卻在女友的行李箱，找到剩半盒的保險套，他一看就發現自己被戴綠帽，崩潰的表示「直徑是我的兩倍！」，偷看其手機才知，女友在期間上了別人的車，讓他氣得提分手。

男網友得知女友辭職要去西藏，不斷勸阻對方(圖翻攝自/杭州渣女指南)

一名男網友日前被劈腿，他將此事分享至《杭州渣女指南》，表示他的女友是一名文青，上個月發薪日當天，他提議兩人吃頓大餐慶祝，但之後他便發現女友心事重重，但始終沒有告知原因，直至兩天後，女友才說出她已提離職，且想去西藏旅遊。

儘管男網友不斷勸阻，甚至提議連假時兩人再一起去，但對方始終堅持己念，沒想到9月18日，女友就偷偷獨自前往西藏，雖然原PO相當傻眼，但仍擔心女友錢不夠用，還匯了錢給她。直到本月3日，女友回來後，他幫忙整理行李時，發現一盒保險套「開口直徑35mm型號！僅剩半盒！」。

期間很擔心女友安危，還匯了錢給對方花用，見她還開心發文也就安心了(圖翻攝自/杭州渣女指南)

原PO見狀後，立即質問女友「你什麼時候把家裡避孕套帶上了？」，而對方則慌張地回「可能是你以前跟我出去玩的時候帶的，用過落在裡面了」，但原PO心裡早有答案，「一是家裡從來不用這個牌子！二是直徑35mm那他媽的是我的兩倍！」，驚覺自己被戴綠帽了。

豈料偷看女友手機，發現被戴綠帽的證據(圖翻攝自/杭州渣女指南)

隨後原PO趁機灌醉女友，偷看她的手機後，發現女友與另一名男子的煽情對話，得知她離開的那一天，就去成都找小王「更噁心的是！我3號去接她的時候，他們居然就在我的眼皮子底下聊！」，隔日原PO攤牌後，女友未也挽留他，兩人最終以分手收場。

但兩三天後，「估計是交房租的時間到了，發現沒錢用了，沒人幫她苟且了，昨天晚上就來就找我復合」，甚至說出「我根本不愛他，或者說我只是把他當作你的替代品」，更保證他若願意回頭，就不再去西藏，表示「(西藏行)這只是一次無性的解放」。這些話讓男網友更火大，回嗆「替代品？從成都一路打炮到拉薩，你們都沒高原反應死路上，真的天生一對」、「你層次高，我真的惹不起」，拒絕與對方復合。