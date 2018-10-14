專治小孩哭鬧！日本新幹線的另類「育兒神器」竟然是…

2018年10月14日 08:36 賈恩祺

在乘坐大眾運輸工具時，父母應該都很怕自己的小孩吵鬧，之前也曾有新聞報導，跟團巴士上的乘客因為不堪小孩子的哭鬧聲，雙方發生衝突。但日本的新幹線竟販售一款「育兒神器」，讓孩子一路安靜了三十分鐘。

日本新幹線就像台灣的高鐵、火車一樣有流動販售的餐車，會提供客人食物、飲料等商品，其中就有一款超硬冰淇淋「スジャータアイスクリーム」因為它極慢的融化速度引起乘客討論，製造商表示他們為了做出味道濃厚的冰淇淋，特別改變了空氣含量和脂肪量的比例，所以會比一般冰淇淋的融化速度還要慢。

根據官方宣稱，這款冰淇淋在放置十分鐘後是最佳的食用時間，但不少乘客紛紛上傳冰淇淋的照片，表示他們放置了二、三十分鐘冰淇淋都還沒融化，甚至有些人還沒吃完冰淇淋就先到達目的地了；在推特上也曾經引起過一波上傳「湯匙插在冰淇淋上」的照片熱潮，更有網友提供小撇步，指出「只要湯匙微微傾斜，就表示可以吃了」。

近日，有一名網友就在推特上傳了孩子吃這款冰淇淋的照片，並指出為了專心等待冰淇淋融化，孩子居然安靜了三十分鐘沒有吵鬧，一杯冰淇淋換來三十分鐘的安靜實在是太值得了！許多人在留言處表示沒想到這款超硬冰淇淋居然還有這樣的功能，儼然成為了一種另類的「育兒神器」，但也有人表示對於較沒耐性的孩子可能反而造成反效果。