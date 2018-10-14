21歲正妹戀高中生男友！意外懷孕被看衰 現況讓酸民閉嘴

2018年10月14日 09:59 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

年紀輕輕就懷孕結婚，難免會遭人看衰。南韓一名21歲網路模特兒，外型嬌小可愛，在高中時就創業做網拍，而4年前她與仍為高中生的男友交往，兩人還意外懷上愛的結晶，當時在網路上引起轟動，還被酸民看衰，沒想到4年後的現況，讓所有人都閉嘴了。

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1992年出生的洪瑛琦（홍영기），是韓國網路模特兒，因為父親欠債的關係，讓她有了創業的夢想，在16歲時就開始經營網拍，自己也兼做模特兒，如今生意做得有聲有色，先前上節目時透露「不算純利潤的話，銷售額達3億韓元(約新台幣811萬)」。

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根據《ETtoday新聞雲》報導，當時21歲的洪瑛琦因參加節目《臉讚時代》，結識小3歲的老公李世龍，豈料卻不小心懷孕，讓小小年紀的夫妻倆很擔心。李世龍透露，知道懷孕後，妻子根本開心不起來，而他當下只想把這件事趕緊告知父母。

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當下雙方家長都建議墮胎，但洪瑛琦認為這是一個生命，因此堅持將孩子生下來。她受訪時透露，當得知懷孕時，她不僅沒感到喜悅，甚至還崩潰大哭，認為孩子的父親，還是一個高中生，難以養家活口，但李世龍不僅沒逃避，也承諾會負責，更安慰女友：「因為是這女孩，我本來就想早點結婚」。

男友的話也感動了洪瑛琦，並決定與對方過下半輩子，不過夫妻倆年紀都太輕，當時此事也造成話題，不少酸民看衰兩人「小孩養小孩，哪裡養得起啊！」、「這麼年輕就懷孕結婚，一定很快就會離婚」等，讓他們備感壓力，不過如今4年過去，兩人也擁有2個孩子，生活過得相當幸福，最近她也曝光當時過往，此話題再次掀起討論，她也感謝粉絲一路的支持。