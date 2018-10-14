「飛麵神教」信徒頭戴濾鍋拍證件照 荷蘭法院：不准！

「飛麵神教」信徒頭戴濾鍋拍證件照 荷蘭法院：不准！(圖/取自FB/Flying Spaghetti Monster)

友善列印

在台灣拍證件照必須將額頭、眉毛和耳朵都露出來，有些國家會因為個別宗教因素，同意他們披戴頭巾或其他宗教需求的物件進行攝影，但最近卻有一位荷蘭的法律系女大生想要戴著象徵她宗教的「義大利麵濾鍋」拍攝證件照，被荷蘭地方行政機關駁回了。

但是到底是什麼宗教要戴著濾麵鍋呢？答案就是「飛天麵條神教」！信徒們聲稱一個「飛天義大利麵怪物」創造世間萬物，並將其尊稱為上帝。但其實該教最開始是為了抗議美國堪薩斯州教育當局把基督教的「神創論」加入到課綱當中，與達爾文的學說相提並論，因此發表了一個公開的諷刺信，要求政府必須把他所提出的「飛麵神教」也加入到課綱裡，此信在網路上公開後引起許多人的迴響，進而在世界各地擁有了不少的信徒，甚至在台灣已經經由法律承認其為正式宗教。

Flying Spaghetti Monster 「飛麵神教」相信世間萬物是由一個「飛天義大利麵怪物」所創造的(圖/取自FB/Church of the Flying Spaghetti Monster)

該名荷蘭女大學生因為不滿戴著濾麵器拍攝證件照時被地方政府人員阻止，指控了當地地方政府有違人權，近日荷蘭行政法院樞密院做出了最後判決，女大生聲稱濾麵鍋是飛麵神教的象徵物品，該教信徒將其視為「聖物」，經過法院裁定該教的教義並沒有要求信徒一定要戴濾麵鍋，雖然在荷蘭戴著頭巾等宗教義務的飾品拍證件照是被允許的，但法院表示：「飛天麵神教並沒有任何的限制或規範，那只是她個人的選擇」，因此訴訟被駁回，最後的判決文上也寫道：「飛天麵條神教缺乏一般宗教的『嚴肅性』和『一致性』，不像是『真的宗教』。」

笑翻！男子耍帥走斜坡 下秒被... HEN會扭！男子嗨玩VR節奏...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。