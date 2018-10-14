「飛麵神教」信徒頭戴濾鍋拍證件照 荷蘭法院：不准！

2018年10月14日 10:59 賈恩祺

在台灣拍證件照必須將額頭、眉毛和耳朵都露出來，有些國家會因為個別宗教因素，同意他們披戴頭巾或其他宗教需求的物件進行攝影，但最近卻有一位荷蘭的法律系女大生想要戴著象徵她宗教的「義大利麵濾鍋」拍攝證件照，被荷蘭地方行政機關駁回了。

但是到底是什麼宗教要戴著濾麵鍋呢？答案就是「飛天麵條神教」！信徒們聲稱一個「飛天義大利麵怪物」創造世間萬物，並將其尊稱為上帝。但其實該教最開始是為了抗議美國堪薩斯州教育當局把基督教的「神創論」加入到課綱當中，與達爾文的學說相提並論，因此發表了一個公開的諷刺信，要求政府必須把他所提出的「飛麵神教」也加入到課綱裡，此信在網路上公開後引起許多人的迴響，進而在世界各地擁有了不少的信徒，甚至在台灣已經經由法律承認其為正式宗教。

「飛麵神教」相信世間萬物是由一個「飛天義大利麵怪物」所創造的(圖/取自FB/Church of the Flying Spaghetti Monster)

該名荷蘭女大學生因為不滿戴著濾麵器拍攝證件照時被地方政府人員阻止，指控了當地地方政府有違人權，近日荷蘭行政法院樞密院做出了最後判決，女大生聲稱濾麵鍋是飛麵神教的象徵物品，該教信徒將其視為「聖物」，經過法院裁定該教的教義並沒有要求信徒一定要戴濾麵鍋，雖然在荷蘭戴著頭巾等宗教義務的飾品拍證件照是被允許的，但法院表示：「飛天麵神教並沒有任何的限制或規範，那只是她個人的選擇」，因此訴訟被駁回，最後的判決文上也寫道：「飛天麵條神教缺乏一般宗教的『嚴肅性』和『一致性』，不像是『真的宗教』。」