罹癌嬤玩寶可夢忘病魔！寶友含淚送別 狂撒櫻花雨3小時

2018年10月14日 11:02 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

儘管手遊《寶可夢（Pokemon Go）》已退燒，仍有不少人在玩，甚至從中找到生活重心。台南佳里區有一名79歲寶可夢玩家，日前因罹癌過世，讓不少認識她的寶友，都感到相當難過，於是有人號召500多人，決定在阿嬤出殯日，持續3小時撒「櫻花雨」悼念，送她最後一程，此舉也感動許多人。

根據《蘋果日報》報導，現年79歲的陳碧鳳，被寶友們稱為「芳芳阿姨」，因為她的寶可夢帳號為「FengFeng128」，她從2016月8月開始，接觸了手遊《精靈寶可夢 GO》，便玩的不可自拔，不幸的是，在去年11月時，她被診斷出罹患胰臟癌。

「芳芳阿姨」不希望受到化療之苦，於是放棄治療，選擇認真過生活，而寶可夢也成為她生活寄託，她也因此款遊戲，認識到其他寶友，為她的生活增添色彩，而7月31日她仍不敵病魔過世。一名劉姓網友憶訴，當時芳芳阿姨還不熟悉遊戲玩法，因此他便親自教導如何放絕招，兩人也因此結識。

當時全鎮狂下櫻花雨3小時，就是為了送芳芳阿姨最後一程（圖翻攝自臉書／精靈寶可夢社團 Pokemon GO）

不過，因好幾個月未見到芳芳阿姨，之後相遇才知對方罹癌，當時他還鼓勵地說「阿姨你是我們佳里最老ㄟ寶友、精神算尚好ㄟ，要把身體顧好，讓我們學習」，而芳芳阿姨也點頭允諾，豈料劉男8月初經過阿姨家時，發現芳芳阿姨的靈堂，才得知她逝世的消息，而其孫女當時還開玩笑的說「那(寶可夢)是她的性命耶！」。

許多寶友得知此事後，也都感到相當不捨，眾人最後決定在「芳芳阿姨」8月8日出殯時，招集5、6百人展開「全鎮櫻花雨」行動，在百個補給站撒櫻花，且持續3小時，形成「紅塔櫻花雨」場面，大家含淚送「芳芳阿姨」最後一程。

而「芳芳阿姨」的女兒對此相當感動，憶訴當媽媽得知罹癌後，她將後事辦妥後，竟又開始抓寶，說道「這樣才可以忘記得癌症與死亡這件事情」，在生病期間，抓寶成為她生活重心，直至她過世，而在出殯日當天，阿姨女兒還帶孩子，拿著母親的手機到灑櫻花的點，截下畫面紀念，感謝所有寶友的幫忙，陪伴她母親度過最後的時光。