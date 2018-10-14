夫為詐保製造車禍假死！妻不知情帶兒自殺 他崩潰自首

2018年10月14日 12:09 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

沒想到一場騙局，竟演變成一場悲劇。大陸湖南新化一名男子，日前為了詐領保險金，因此製造車禍假死，其妻子完全被蒙在鼓裡，當她得知丈夫過世的消息後傷心欲絕，最後帶著兩個孩子自殺，而男子崩潰自首，哭喊「我想著事後接走妳們就沒事了，沒想到妳這麼癡情」。

根據《瀟湘晨報》報導，31歲戴姓人妻的34歲何姓丈夫，日前突然離家後失蹤，10天後警方在河中，發現丈何男的車子，但仍不見他的遺體，當地村民懷疑，何男可能是開車時，不慎衝入河裡喪命，戴女也認為丈夫已過世，因此悲痛不已。

戴姓死者相當癡情，得知丈夫過世也不想活了(圖翻攝自/搜狐)

而戴女在丈夫失蹤20天後，在微信寫下千字的「絕筆信」，內容寫下「我只想一家四口在一起。此時做這樣的選擇我也好害怕，害怕沒成功死去會痛苦」，隨後就帶著一對兒女自殺。警方於本月12日，在琅塘鎮的水塘裡，打撈出3人的屍體，研判他們非外力致死，是生前溺水身亡。

而戴姓死者是獨生女，從小父母雙亡，她婚後分別育有4歲兒子及3歲女兒，此自殺案件讓許多人很難過。不過詭異的是，就在同一天，何姓丈夫竟「復活」現身，至警局接受調查，才得知何男先前出車禍事故，其實是為了詐領100萬人民幣（約450萬台幣）保險金，所以才營造出死亡的假象。

戴女在遺書中提到，捨不得讓丈夫獨自離開，每天都在思念他「已讓我沒有活下去的念想，我更沒有勇氣承擔外界的壓力言論而活著」，提到丈夫失蹤後，還遭人懷疑愛亂花錢，就連要至外地打工養家，請公公帶小孩也被刁難，讓她覺得受到侮辱，最後選擇用命結束一切，想要以此證明自己的清白，更沒有做出對不起別人的事。

戴女得知丈夫過世悲痛欲絕，最後寫下千字遺書，帶著孩子自殺(圖翻攝自/搜狐)

據了解，何男因沒錢償還10萬人民幣（約新台幣45萬）欠債，因此在上個月7日，在妻子不知情下，向保險公司保了人身意外險，而賠償金額為100萬人民幣（約450萬台幣），而受益人則為妻子，想藉此讓改善家裡的經濟狀況，沒想到卻釀成這起悲劇。

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