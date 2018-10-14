大叔「5秒44字叫賣」超洗腦 客人讚嘆：被那張嘴吸過去

2018年10月14日 14:20 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

商人賣東西總會想盡辦法吸引消費者駐足購買，但要成功吸引他們的目光就是一大難題。最近大陸四川峨嵋山景區有一間賣關東煮的小吃店受到關注，因為他們的叫賣大叔有一張快嘴，用44個字介紹賣什麼只花了5秒，又搭上有趣的表情和動作，讓不少客人讚嘆，「被那張嘴吸過去的」。

據《梨視頻》報導，風景區有許多小吃店供遊客選擇駐足，在四川峨嵋山景區有一間小吃店的客人總是絡繹不決，原來他們有一名超有喜感的叫賣大叔苟德明，只用5秒唸出44個字介紹店內販賣商品，「這邊有熱的牛奶、熱的咖啡、熱的八寶粥，還有紅燒牛肉麵、麻辣牛肉麵和香菇燉雞麵，酸辣粉絲、滷蛋，還有喝的」，再加上逗趣的表情和很有戲的動作，每天都吸引不少人潮。

因為苟德明超有特色又洗腦的叫賣，小吃店每天客人都絡繹不絕。(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

苟德明每天工作11個小時，盡責的他叫賣一整天還是很有精神，他提到剛開始叫賣，使出快嘴介紹商品常常讓客人一頭霧水，但誤打誤撞下，大家聽不清楚反而更想多聽幾次，因此回頭率意外飆高，讓他想「滿足」消費者，才會練到5秒唸44個字的境界。

有許多遊客聽不清楚苟德明的叫賣，但重複仔細聽就懂了，紛紛大讚他有特色，「嘴特別溜，特別會說」、「之前去峨嵋山玩，被那張嘴吸引了過去」、「不只叫賣有特色，賣的東西也好吃」、「這種叫賣真的會讓人想多聽幾遍」、「聽著聽著就想買了」、「這個套路太深了」。