霸座爺嗆「一輩子沒買過車票」 結局超展開網批：之前的全補上！

2018年10月14日 16:04 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

搭乘大眾交通工具買車票是最基本的，但大陸屢屢傳出「霸座」的狀況，讓許多民眾不堪其擾。日前適逢十一長假期間，在淮北到蕪湖的火車上又見一名「霸座爺」，乘客找列車長請他讓座，沒想到對方狠嗆「我一輩子沒買過車票」，讓眾人超傻眼，最後仍被眾人強行拉走，霸座爺竟馬上去另一節車廂，繼續耍無賴。

綜合陸媒報導，4日大陸一班淮北到蕪湖K8421班次火車上，出現一名有年紀白頭髮的爺爺，他強行坐在其他有買票乘客的座位，無論人家好言相勸也不肯離開，他們只好找來列車長幫忙；豈料，當列車長問爺爺有沒有沒車票，霸座爺竟囂張地說，「我一輩子都沒買過車票」，讓眾人聽了超傻眼。

而買到車位的一群人看到霸座爺堅持不肯歸還座位，經過列車長勸告也沒用，其中一名男乘客氣得強行拉起霸座爺，搶回他們的座位；事後列車長跟他們說霸座爺是慣犯，而他被拉走後，離開該節車廂，竟又到其他車廂繼續耍無賴，讓其他乘客無奈又生氣，影響了大家享受假期的氣氛。

許多網友對於霸座爺的行為嗤之以鼻，紛紛留言痛批他應該將沒買車票的錢全部補上。(圖/ 翻攝自微博)

霸座爺的惡劣行徑曝光後，引起許多網友撻伐，「這應該就是高鐵霸座男老了以後的樣子」、「又一流氓變老了」、「一輩子都沒買過票，也好意思說出來，那正好請把之前的全部補上」；也有人對於霸座爺的說法感到好奇，「我在想沒票怎麼進去的」。