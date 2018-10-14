女友變植物人！他放棄學業守護2年喚醒：不能隨便放棄

2018年10月14日 16:04 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

愛她，就要繼續守護她。大陸安徽固鎮縣一名女子，10年前一日上課時突昏倒，送醫後被診斷出腦部積水，術後病情不但沒有好轉，甚至變成植物人，而當時男友見狀不僅沒有離開她，甚至守在她旁邊長達2年，沒想到他的愛竟喚醒女友，兩人最終步上紅毯。

根據《梨視頻》報導，30歲張曉宇與張家豐是中學同學，兩人考上大學後，於2007年順利交往，原本以為是幸福的開始，豈料隔年上課時，張曉宇卻突然暈倒，送醫搶救後被診斷為腦積水，術後靜養一段時間，才又返回學校讀書。直到2009年，她再次暈倒在沙發上，父母發現後趕緊送醫。

男友用愛喚醒女友，兩人最終幸福的結婚(圖翻攝自/每日頭條)

但當時張曉宇已陷入重度昏迷，男友張家豐得知後，趕緊從學校趕回南京，看見女友已躺在加護病房，不但無法說話、吃飯，甚至也失去了知覺，當時張曉宇的母親心痛不已，她憶訴這段過往，忍不住落下淚，她透露當時張家豐在醫院時，她就曾勸兩人分手。

張曉宇的母親表示「我當時跟他（張家豐）說你們不可能，對方家裡也是農村家庭，要培養一個大學生不容易，要你在這照顧我女兒又如何」。但張家豐不但沒有離開，甚至放棄課業與工作，希望可以照顧女友，因為他相信，女友一定會甦醒。

夫妻倆經過大難後，也更珍惜能夠相處的時光(圖翻攝自/每日頭條)

而張家豐還要女友母親多睡一點，更常泡濃茶給女友喝，就是希望她不要睡太久，在女友變植物人的期間，他都會訂定康復流程，每天早上6點起床幫女友翻身；將食物打成流食；替女友按摩身體，甚至守在身邊與她說話，就是希望女友可以趕快醒來。

張家豐提到，與女友交往這麼久「既然我選了她，就不能隨便離開放棄，那時候的陪伴只有一個信念，就是想著一定會醒來」。果然他用愛創造奇蹟，2年後張曉宇突然甦醒，並且呼喊出男友的名字，「當時就『啊』了一下，雨過天晴的感覺，心裡的大石頭也放下了」。

2010年底，張曉宇開始復健治療，最終又慢慢站了起來，兩人也在2012年初結婚，由於家裡先前為了給她看病，前後花掉40萬、50萬的積蓄，因此經濟壓力大，兩人也在家鄉租房開餐廳，儘管過得比較辛苦，但對於得來不易的幸福，也讓他們更懂得珍惜。