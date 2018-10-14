白人女誤會9歲黑人童「摸屁股」怒報警 無辜男孩以為要坐牢大哭

白人女誤會9歲黑人童「摸屁股」怒報警 無辜男孩以為要坐牢大哭（圖／翻攝自usatoday）

友善列印
/ 綜合報導
（影片/來源自YouTube，如遭刪除請見諒）

紐約市布魯克林區日前發生一起誤會事件，一名白人女子走進店家時，感覺到有人摸她屁股，立刻懷疑是剛經過的9歲黑人男童所為，於是和對方的母親爆發衝突，一怒之下更打電話報警，不過查看監視器畫面才發現，只是男童的書包不小心碰到，無辜的男孩則在一旁不斷哭泣。

綜合外媒報導，事件發生於10日，一名9歲男童剛好從站在櫃台旁的53歲白人女子克萊因（Teresa Klein）後方經過，克萊因感受到屁股被觸摸後，立刻懷疑是男童所為，於是當場和對方的母親吵了起來，甚至打電話到911報警，指自己遭受性騷擾，男童則在一旁害怕地大哭。

白人女誤會9歲黑人童「摸屁股」怒報警 無辜男孩以為要坐牢大哭 背著書包的男童著急地哭了出來。（圖／翻攝自usatoday）

克萊因12日又回到店內查看監視器畫面，才知道男童並沒有觸摸她，只是書包剛好碰到，一切都是誤會一場，希望能再次和男童的母親見面，「孩子，我不知道你的名字，但我真的很抱歉」。

錄下這段影片並上傳的目擊者傑森（Jason Littlejohn）表示，「你可以看到，孩子正在哭泣，母親也心煩意亂，孩子以為他會因為自己沒做過的事情而入獄」，他認為男童將會帶著創傷活下去。克萊因雖否認自己是種族主義者，但影片曝光後，仍遭到網友砲轟，「這也太可笑了，竟然懷疑一個無辜的孩子」、「真是個女瘋子」、「還好監視器有錄到畫面，否則會毀了這孩子一輩子的名聲」、「到底有誰想摸妳屁股？冷靜好嗎」、「根本就是種族歧視」、「孩子真的太可憐了！」

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