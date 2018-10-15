老公養黑蜘蛛她厭惡到想弄死 卻直盯超毛「脫皮過程」

老公養黑蜘蛛她厭惡到想弄死 卻直盯超毛「脫皮過程」(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

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一般民眾在家中最怕碰到蟑螂、蜘蛛或螞蟻等，但有些人卻把牠們當寵物，花費心力或金錢養育。一名討厭蜘蛛的女子提到老公在家養了「巴西黑蜘蛛」，即使她對牠恨之入骨，但最近發現蜘蛛正要脫皮，竟默默地看完超毛的脫皮過程；後來也將畫面拍下分享到臉書，引起熱議，不少人驚嘆「原來蜘蛛會脫皮」。

12日一名女網友在臉書社團發文，提到自己很討厭蜘蛛，可是老公在家中養了一隻「巴西黑蜘蛛」，儘管自己想弄死牠，但老公花錢買的就不忍心；日前討厭蜘蛛的原PO意外發現「巴西黑」要脫皮，竟在好奇心驅使下，默默看完超毛的脫皮過程，還特地錄影PO到臉書分享。

從原PO的影片中看到一隻全身毛絨絨的巴西黑蜘蛛，身體不斷抽蓄抖動，然後身體開始漸漸退後，長長細細的腳從舊骨骼緩緩抽出，當脫離後便打開8腳躺在地上，在一旁靜靜地等待新的外骨骼硬化，才能恢復行動力。

影片曝光後，許多網友看完相當驚慌，紛紛嚇得直呼，「好噁心，起雞皮疙瘩了」、「看了只想拿殺蟲劑消滅牠」、「整個人都毛了起來」、「蜘蛛真的是世界上最可怕的生物」、「看完瞬間肚子整個不舒服」；但有不少人覺得看影片長知識，「現在才知道蜘蛛會脫皮」、「活到4字頭了，才知道蜘蛛原來也會脫皮」。

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