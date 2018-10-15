是誰幫雕像裝上了大眼睛！ 政府氣急網友卻忍不住調皮

2018年10月15日 08:35 賈恩祺

「這是誰幹的！」，美國喬治亞州政府近日在Facebook上發表一則貼文，怒指有人在美國獨立戰爭名將彌敦內爾格連(Nathanael Greene)的雕像上貼了眼睛貼片，貼文寫道：「這可能看起來很有趣，但損害我們的歷史遺跡和公共財產可不是在開玩笑，事實上，這是犯罪！」，還附上了惡作劇後雕像的照片，但政府嚴肅的態度網友似乎並不領情。

根據記載彌敦內爾格連是一名少將，為美國獨立戰爭時期大陸軍將領以及南方戰場後期的大陸軍指揮官，也是喬治華盛頓十分信賴的顧問之一，獨立戰爭結束後他希望低調生活，拒絕出任公職，並將在羅德島的財產出售，舉家搬到喬治亞州的種植園務農度日，最後在1986年因中暑過世，為了紀念，美國許多城鎮都以他為名。

格連少將的雕像被惡作劇貼上大眼睛(圖/取自FB/City of Savannah Government)

這次被惡作劇的便是位於喬治亞州Johnson Square的雕像，當地政府仍在尋找案件的始作傭者，並希望能有民眾提供他們情報，但對比起政府嚴肅的態度，網友反而覺得他們太過於小題大作，紛紛在貼文下方諷刺政府：「你們可不可以跟FB合作製作一個”在眼睛貼片犯罪中標示安全”的系統，我有家人在那邊，我很擔心」、「要是能在黑暗中發光就更酷了」、「我本來想去喬治亞州旅遊的，但我覺得太不安全還是算了，除非他們抓到那個瘋子，FBI介入調查了沒？」，此外更掀起了一波大眼睛熱潮，許多網友上傳為其他人事物貼上眼睛貼片的照片，讓人看了哭笑不得。

但警方仍嚴正表明自己的態度，希望民眾能了解警方的立場，並清楚知道他們不能對古蹟為所欲為。