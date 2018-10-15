正妹網紅驚爆與閨蜜「雙飛乾爹」發聲明痛揭真相

2018年10月15日 10:43 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

演藝圈不平靜，近來性愛影片連環爆，大陸女演員江疏影和網紅王一霏，日前接連爆出性愛影片外流，根據網友上傳的影片顯示，一名疑似江疏影的女子幫男伴手淫及口愛，另名神似王一霏的女子更和閨蜜「雙飛乾爹」，儘管外界傳得沸沸揚揚，但江、王兩人事後都緊急發表聲明駁斥。

曾和人氣男星胡歌合作《旋風十一人》，因而擦出愛火的江疏影，日前有一段約莫2分鐘的不雅影片在網路上瘋傳，引起網友熱議，不過江疏影工作室發聲明控訴，直指性愛影片完全是虛假、惡意偽造，希望外界不要被影片誤導，如果有人再散播影片，將透過法律途徑追究責任。而網友比對後也認為，影片主角確實並非江疏影本人。

至於網紅王一霏則被爆出與閨蜜漢「乾爹」大玩3P，3段大尺度「肉搏」影片在網路上瘋傳，對此，王一霏在微博發聲明表示，自己近日和家人出國旅遊，竟然遭到網友惡意攻擊、造謠，強調影片中的女子另有他人，揚言要追究法律責任。但網友卻不領情，紛紛留言說道「妳就嘴巴厲害，真把妳視頻拿出來看妳怎麼辦」、「視頻裡面明明就是妳還死不承認」；但也有網友比對刺青，認為確實不是王一霏。

疑似王一霏3段大尺度「肉搏」影片在網路上瘋傳。（圖／翻攝自微博）

胡歌舊愛江疏影無端捲入性愛事件。（圖／翻攝自微博）