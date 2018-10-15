正妹網紅驚爆與閨蜜「雙飛乾爹」發聲明痛揭真相

大陸網紅王一霏驚爆與閨蜜「雙飛乾爹」發聲明痛揭真相（圖／翻攝自微博）

友善列印
／綜合報導

演藝圈不平靜，近來性愛影片連環爆，大陸女演員江疏影和網紅王一霏，日前接連爆出性愛影片外流，根據網友上傳的影片顯示，一名疑似江疏影的女子幫男伴手淫及口愛，另名神似王一霏的女子更和閨蜜「雙飛乾爹」，儘管外界傳得沸沸揚揚，但江、王兩人事後都緊急發表聲明駁斥。

曾和人氣男星胡歌合作《旋風十一人》，因而擦出愛火的江疏影，日前有一段約莫2分鐘的不雅影片在網路上瘋傳，引起網友熱議，不過江疏影工作室發聲明控訴，直指性愛影片完全是虛假、惡意偽造，希望外界不要被影片誤導，如果有人再散播影片，將透過法律途徑追究責任。而網友比對後也認為，影片主角確實並非江疏影本人。

至於網紅王一霏則被爆出與閨蜜漢「乾爹」大玩3P，3段大尺度「肉搏」影片在網路上瘋傳，對此，王一霏在微博發聲明表示，自己近日和家人出國旅遊，竟然遭到網友惡意攻擊、造謠，強調影片中的女子另有他人，揚言要追究法律責任。但網友卻不領情，紛紛留言說道「妳就嘴巴厲害，真把妳視頻拿出來看妳怎麼辦」、「視頻裡面明明就是妳還死不承認」；但也有網友比對刺青，認為確實不是王一霏。

正妹網紅驚爆與閨蜜「雙飛乾爹」發聲明痛揭真相 疑似王一霏3段大尺度「肉搏」影片在網路上瘋傳。（圖／翻攝自微博）
正妹網紅驚爆與閨蜜「雙飛乾爹」發聲明痛揭真相 胡歌舊愛江疏影無端捲入性愛事件。（圖／翻攝自微博）
正妹網紅驚爆與閨蜜「雙飛乾爹」發聲明痛揭真相 江疏影發聲明痛斥性愛影片完全是虛假、惡意偽造。（圖／翻攝自微博）
女星野外激凸衝著3便衣警跳艷...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。