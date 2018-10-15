挖到吸血鬼？驚見遺骸「嘴塞石頭」 學者嚇壞：阻死人復生

2018年10月15日 11:01 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

你相信這個世界上有吸血鬼嗎？義大利考古學家日前在羅馬遺址，發現一具10歲兒童的遺骸，它的嘴裡竟咬著「石頭」，而且旁邊還擺有蟾蜍骨頭、烏鴉爪等物品，專家指這種埋葬方式很像「吸血鬼的葬禮」，可能是為了防止死者復活。

綜合外媒報導，考古學家在羅馬一處遺址裡，找到一具10歲孩童遺骸，而性別尚不清楚，年代可追溯至公元5世紀，不過讓他們感到詭異的是，遺骸的「嘴咬石頭」，進一步從石頭上齒痕得知，石頭應該是強行被塞入死者嘴中。

而史丹佛大學博士生皮克爾（David Pickel）指出，死者死前有牙齒膿腫的狀況，認為可能是患瘧疾的併發症。目前僅能推測，當地可能發生瘧疾，造成人口大量死亡，人們害怕病死的人，會死而復生重返人間，才會在屍體嘴裡放石頭。

而遺骸旁還發現蟾蜍骨頭、烏鴉爪和青銅鍋（煉金術器具）等物品，表示葬禮上曾使用過巫術。看見這種安葬方式，讓亞利桑那大學考古學專家索倫（David Soren）表示「我從未見過這樣的儀式，真的非常奇怪且詭異」。更透露，其實在威尼斯及英國北安普敦郡，都曾出現類似的下葬方式，其中有木樁插心、肢解屍體等。

這些特殊的方法都是當時人們，為防止屍體變吸血鬼的葬禮儀式，而生物考古學家威爾森（Jordan Wilson）指出，不少地區的人們，為了害怕病死的人復活，因此會採用類似手法的葬禮，古羅馬人也是如此，並透過「巫術」將邪惡困在屍體上。