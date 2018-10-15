女友勾搭隊友「夜夜換房玩」…電競圈恐集體染菜花

女友勾搭隊友「夜夜換房玩」…電競圈恐集體染菜花（圖／翻攝自微博）

友善列印
／綜合報導

本名陳家豪的知名網路遊戲《英雄聯盟》大陸分區電競俱樂部「BLG」選手棉花（M1anhua），他的女友日前遭人爆料，經常透過男友的人脈關係刻意接近其他電競選手，德瑪西亞盃比賽期間還天天床戰不同選手，結果意外懷孕，產檢時還被診斷出感染「尖銳濕疣」，擔心波及床伴，於是趕緊通知各路表兄弟。

今年6月才正式從替補升上先發的棉花，比賽表現卻不如預期，近日遭爆全因周姓女友而起！知名遊戲類《微博》博主「說給電競老實人」日前上傳大量對話截圖，痛斥棉花沉溺於感情生活，不僅無心比賽還荒廢訓練，被戰隊經理要求分手的兩人，口頭上答應，私底下卻打算擺爛，氣得博主痛批「選手最重要的就是職業態度，消極比賽打你媽的職業」。

據悉，周女原本是「MSC」戰隊輔助選手的女友，因為上床意外叫出棉花的名字而被分手，未料周女立即無縫接軌棉花，不僅如此，周女還利用棉花親友團的身分，四處勾搭其他電競隊友，在德瑪西亞盃比賽期間，天天和不同選手床上交歡，甚至意圖攀上韓國外援宋義進「Rookie」，所幸對方潔身自愛，委婉拒絕，才免去一場風波。

事後周女意外懷孕，還要求棉花翹掉比賽陪她去墮胎，未料卻驗出得了俗稱菜花的「尖銳濕疣」，然而棉花檢查並無染病，周女擔心砲友們也中標，立刻一一傳訊通知，其中一名選手覺得被陷害，氣得將內情全部抖了出來。

事件曝光後引起網友熱議，不少人紛紛驚呼「貴圈真亂」、「這都誰啊，臭魚爛蝦」、「能不能不帶rookie」；還有人感嘆「為什麼我玩遊戲這麼多年了，到現在還是個處男」。

女友勾搭隊友「夜夜換房玩」…電競圈恐集體染菜花 圖為《英雄聯盟》大陸分區電競俱樂部「BLG」選手棉花（M1anhua）。（圖／翻攝自微博）
女友勾搭隊友「夜夜換房玩」…電競圈恐集體染菜花 被戰隊經理要求分手的周女及棉花，私底下打算擺爛，消極比賽。（圖／翻攝自微博）
女友勾搭隊友「夜夜換房玩」…電競圈恐集體染菜花 周女意外懷孕，未料卻驗出得了俗稱菜花的「尖銳濕疣」。（圖／翻攝自微博）
女友勾搭隊友「夜夜換房玩」…電競圈恐集體染菜花 周女擔心砲友也中標，趕緊一一傳訊通知。（圖／翻攝自微博）
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