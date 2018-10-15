2018年10月15日 12:12 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

家中有時會發現，前幾代留下的收藏品，有些流傳至今，價值可能都翻了好幾倍。最近一名網友分享家傳收藏，兩張紙上分別寫著「台南官銀票」及「大清寶鈔」，都已擁有百年歷史，此文PO出後也引發討論，而原PO上網一查發現，其中一張「大清寶鈔」過去拍賣價竟高達千萬元，讓他驚訝不已。

一名網友在《爆廢公社公開版》PO出兩張泛黃紙照，分別是「台南官銀票」及「大清寶鈔」，原PO表示它們100%是真品，且都擺放在防潮箱裡，其中1張台灣民主國時期的「台南官銀票」已擁有123年歷史，上面標示著「官銀錢票總局」、「光緒21年6月11日字12號」等字樣。

找到家傳160年舊紙幣！他上網查驚呆 價值高達1175萬(圖翻攝自/爆廢公社公開版)

而清朝時的「大清寶鈔」，紙上則寫著「準足制錢伍拾千文」、「咸豐8年製」，擁有160年歷史。不少網友見狀開玩笑地說「請再考慮一下，200元收」、「老哥！光緒年跟咸豐年的真的沒價值」、「這沒價值啦！5000元收」、「變芭樂票了」，起初原PO也表示，認為這兩張收藏品已無價值，只是單純想分享。

不過，原PO好奇上網一查，沒想到結果不得了，其中「大清寶鈔」在大陸有拍賣成交紀錄，價格高達263萬2500元人民幣（約新台幣1175萬元），有人見拍賣價格後驚呼「乾爹好」、「咸豐，這很值錢」、「這可以當傳家寶了」、「這要快點保存好啊」。