葬禮辦完男子竟死而復生？家屬驚：「埋起來的是誰？」

葬禮辦完男子竟死而復生？家屬驚：「埋起來的是誰？」(圖/取自FB/Scott Cushnie)

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近日，加拿大多倫多一名失蹤已久的男子被警方及家屬認定死亡，進行了埋葬和喪禮儀式，但不久後這名失蹤男子竟活生生出現在家人面前，家屬和警方非常震驚，如果他們埋葬的不是這名失蹤男子，那他是誰？

今年八月，警方發現一具無法辨識身分的屍體，他們推測這名死者是前陣子報稱失蹤的男子，並找來他的家屬認屍，家屬也確定這是該名失蹤男子，因此認領屍體並進行埋葬和喪禮儀式；但就在本月，該名男子卻突然現身，家屬嚇得趕緊通報警察，警方表示將挖掘屍體，重新檢驗他的身分。

Scott Cushnie Cushnie的好友幫他建立一個FB帳戶，並在上面貼上尋人啟事(圖/取自FB/Scott Cushnie)

有人懷疑這具屍體是一名80歲的樂師Scott Cushnie，他的朋友在看過照片後更加肯定這份推測。根據外媒報導，Cushnie的朋友Andrea Reid最後一次看見他是8月1日，並安排在月底要帶他去看醫生，當8月29日Reid要去接Cushnie時，沒看見人，她原本並不擔心，直到打電話給Cushnie卻沒有被接聽，Reid只聽見了家中響亮的電話鈴聲，她才反應過來Cushnie不見了。Cushnie的好友Peter McGraw在接受採訪時難過地說道：「大家都認為他被謀殺了，但這群傢伙把他埋葬了，我們永遠也找不到他，也不知道發生了什麼」。

儘管朋友稱這具屍體的身分就是Cushnie，但仍需等待警方將屍體挖掘出來並查驗其身分，警方也表示因為隱私關係，他們不會公布誤認屍體的家屬資料，並且不會就這名男子的失蹤事件進行調查。

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