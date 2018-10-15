網拍新境界！IG成「賣嬰大平台」…700人追蹤瘋搶新生兒

IG成「賣嬰大平台」。(圖/翻攝自Instagram)

友善列印

近年，由於年輕人們認為Facebook越來越沒有隱私，因此紛紛改用Instagram發佈、分享自己的動態，所以商人們也從中看到商機，開始將網拍、事業經營在Instagram，希望因應時代潮流能讓自己賺進更多財富。不過近日印尼卻傳出了項令人相當錯愕的商品，那就是「嬰兒」！日前當地警方查獲一個IG私人帳號，他們假借諮詢機構，但實際上卻專門在販售嬰兒，追蹤人數還高達700多人，讓許多民眾聽聞消息後，深感不可置信！

網拍新境界！IG成「賣嬰大平台」…700人追蹤瘋搶新生兒 每則貼文都會附上母親與寶寶的照片。(圖/翻攝自ig)

綜合外媒報導，日前印尼警方獲報有人口販子在Instagram上創立私人帳號在販售嬰兒的事件。緊急展開調查後發現，確實有這帳號存在，且頗具規模。據了解，帳號每則貼文都有附上媽媽和寶寶的照片，若有買家想購買嬰兒，他們則會私下透過通訊軟體相互聯絡，待價錢談妥後，便完成交易。

據悉，那些兜售自己親生骨肉的媽媽們，通常都是因為經濟因素又或者未婚產子。由於印尼當地除了孕婦有生命危險又或者遭到性侵以致懷孕外，不然「墮胎」都是屬於違法行為，因此當地才會傳出有許多媽媽們會先把孩子生下來，之後棄養或販賣的案件發生。

雖然說在Instagram上販售嬰兒堪稱史上第一件，該帳號也在警方破獲後已被刪除，不過據了解，已有4名以上的嬰兒從該帳號售出，因此讓當地警方相當擔心還有許多類似集團在各種平台上進行「嬰兒網拍」，畢竟人口販賣在東南亞地區其實是個一直都潛在的問題，若此事件掀起了模仿效應，未來可能會後患無窮。

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