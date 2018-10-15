張學友演唱會粉絲倒嗓嗨唱 臨座想殺人：一句原唱都沒聽到！

2018年10月15日 15:07 王佐銘

張學友明年1月4、5、6日將於高雄巨蛋開唱，三場共4萬張門票一開賣瞬間湧入15萬人搶票，3分鐘內完售，歌神的強大魅力可想而知，歌迷們不惜砸重金就只盼有個位子能大飽耳福。不過，大陸昆明卻有幾位粉絲沒有那種福氣，因為他們身旁有著一位倒嗓又大走音的歌迷隨著張學友嗨唱，聲音更是大到蓋過歌神的聲音，讓他們又好氣又好笑地表示:「整場演唱會一句原唱都沒聽到！」

據陸媒《梨視頻》報導，本月12日，張學友正在大陸雲南昆明舉辦演唱會，有歌迷就在微信朋友圈發了一段影片，敘述著自己花了很多錢去聽張學友演唱會，但是卻一句原唱的歌聲都沒聽到，讓他自己無奈地直呼鄰座的人簡直「造孽啊！笑死了！」。

原來是他旁邊的歌迷因為聽到歌神的歌聲實在太high，且又首首都是經典、每首都會唱，因此讓他忍不住跟著張學友的歌聲唱了起來。但由於實在太激動且氣氛太瘋狂，所以他所唱的每個字音準都不對，甚至聲音還大過音響傳來的原唱歌聲，讓網友們忍不住封他為「跑調帝」(台譯:走音帝)。

對此，許多網友們看了影片紛紛留言表示「花那麼多人民幣多買了張票，結果一句原唱也沒聽到」、「要我我就殺了他」、「怎麼可以走得那麼嚴重啊？」、「你的脾氣可真好…」、「最討厭演唱會遇這種人」、「這是鴨精轉世吧?」、「替你的人民幣流淚啊」、「可以請保安帶他出場嗎?」