男失手拿石頭砸死父親 靠入贅改名「躲藏19年」

男失手拿石頭砸死父親 靠入贅改名「躲藏19年」(圖翻攝自/商洛新聞)

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犯錯了就該為自己的行為負責。大陸陝西商洛市一名男子，19年前與父親發生爭執，期間不小心拿石頭，失手砸死父親，畏罪潛逃的他隱姓埋名，甚至3度入贅改姓名，就是為了躲避警方的追捕，不過日前警方靠著男子的一張舊照，順利將人逮捕歸案。

綜合陸媒報導，洛南縣一名全姓男子，於1999年9月中晚間，回家途中被家前的蘋果樹割傷臉，他竟一氣之下，衝回家欲拿斧頭砍樹，其母親趕緊上前阻止，豈料一家人吵成一團，而全男父親個性較大男人，只要不開心就將氣出在家人身上，當時便毆打起妻子。

由於全男的二哥，就因受不了家暴，最後服農藥自殺，對全男影響甚大，因此他更加厭惡父親，當看見父親毆打母親時，他一氣之下，就拿石頭砸向父親，回過神時才發現，父親已攤倒在地上，他才知道自己闖下大禍，其母親憶訴，當下她趕緊向鄰居求助，回來時已不見兒子，而丈夫也無呼吸心跳。

全男至大陸各地逃亡，期間去過河南、新疆、內蒙古等地，還曾3次入贅改名為「張玉峰」、「王玉峰」等，也由於他外型看起來忠厚老實，因此沒有人質疑過他的過往。直至今年5月，警方重啟調查此弒父案，翻出當年緝捕全男時，所用的年輕舊照。

當時全男舊照僅20歲左右，推測如今已44歲，隨著科技發達，警方透過人臉比對，發現住合陽縣的「王玉峰」，與其特徵極為相似，遂於本月1日將其拘捕，並在上周三(10日)帶他至案發現場指認，全男母親得知兒子落網後，情緒相當激動，甚至血壓因此飆高住院。

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