跨越物種的愛情！ 長頸鹿與狐蒙甜蜜互動 背後還有第三者？

2018年10月15日 16:00 賈恩祺

周杰倫的歌曲《珊瑚海》當中有一句歌詞寫道：「海鳥跟魚相愛，只是一場意外」，講述因為物種的不同而無法相愛的悲傷故事，但近日有日本網友在京都動物園，意外拍到長頸鹿與狐蒙甜蜜互望的畫面，證明了愛情的偉大足以跨越一切的阻礙，讓網友直呼：「好甜蜜！好可愛！」

這名網友將這張甜蜜的照片上傳到推特，在照片中可以看到長頸鹿穿過欄杆，彎下自己長長的脖子，只為了靠近地上的狐蒙，而狐蒙也同樣伸長小手，像是要去觸碰長頸鹿的臉，這位網友也配上了「一隻在意狐獴的長頸鹿，和正在調戲長頸鹿的狐獴！」的文字，瞬間引發網友關注，紛紛在底下留言祝福這對跨越物種的情侶，希望他們日後在動物園的日子也都能繼續幸福快樂的日子。

網友意外發現甜蜜愛情的背後居然還有另外一段故事(圖/翻攝自推特)

但也有人注意到了照片當中的細節，在照片的左下角有目睹牠們甜蜜互動的另一隻狐蒙，大家開始猜測牠們三隻動物的關係，有人說牠才是狐蒙的原配，也有人說牠只是不小心發現大秘密的「路人」，網友們也開玩笑地留言，幫這隻狐蒙配上心聲：「明明是三個人的電影，我卻不能擁有姓名」，甚至幫牠畫上黑人問號。