GoogleMap驚見老婆腿上躺的不是他 綠帽夫崩潰：爆炸頭太明顯！

2018年10月15日 16:08 王佐銘

Google Map對現代人來說是個相當便利與必要的存在，每當到人生地不熟的地方，只要輕輕一點開，就能輕鬆知道任何前往目的地的方法。不過對許多人來說，Google Map的功能恐怕不只如此，甚至還能抓到正在「偷吃」的另一半！

綜合外媒報導，祕魯最近就有一名男子靠著Google街景圖抓到自己的妻子外遇，最後還離婚成功。據了解，當時他正想透過Google Map來查詢如何去當地的「浪漫景點」－嘆息橋。沒想到他無聊滑一滑手機，想預先看看周遭景色時，卻驚見路邊的椅子有對情侶正親密的互動。不過他越看越不對，雖然雙方的臉部已經被打上馬賽克，但他卻發現女子的身材、髮型及穿著似曾相識，這時他才赫然發現女方竟是自己最熟悉的枕邊人！

對此，這名男子看到躺在老婆腿上的人並不是自己，氣得他拿著照片前去與老婆理論。雖然兩人早已分居了一段時間，且這張照片是街景車於2013年所拍下的，但因為「證據確鑿」老婆看到照片後也只能認了，所以最終靠著這張出軌的照片，也讓男子和老婆離婚成功。

網友們得知道段離奇的故事後，忍不住哭笑不得地表示；「塞翁失馬，焉知非福」、「真的是舉頭三尺有神明啊…」、「老天有眼應該是真的！」、「街景車真的是防不勝防」、「連這樣也會被抓姦」、「只能說太衰了，贍養費討不到囉」、「要偷情還是回房間好啦」、「黑皮的時候地點也要慎選阿」、「被谷歌陰了啊哈哈」