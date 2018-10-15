狂揍3拳！三女童聯手 她遭霸凌無力抵抗...網暴怒：肉搜家長

3名女童聯手毆打另一名女童。(圖/取自爆怨公社)

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霸凌事件頻傳，也是許多人所關心及討論的話題。日前一位爸爸帶著兒子到公園玩，他開心的為兒子錄下影片，回家後看影片才發現，竟有一個女童被另外三個女童圍住毆打，她無力的用手護住頭部，模樣看起來很無助。影片曝光後，立刻引起網友憤怒，許多人更表示要將三個女童的家長給肉搜出來。

一位網友轉發這位爸爸的影片至臉書社團《爆怨公社》，上傳影片的人是這位爸爸的老婆，她心痛的說：「雖然只有短短八秒，覺得很心痛，很難想像如果是我女兒被霸凌，我一定會去反打那個女孩！」

狂揍3拳！三女童聯手 她遭霸凌無力抵抗...網暴怒：肉搜家長 女童遭揍3拳。(圖/取自爆怨公社)

影片中可見，右上角有三個女童將一名身穿粉紅色外套的女童給圍住，不知道是發什麼什麼爭執，其中穿白色衣服的女童，竟緊握拳頭，狠狠地朝粉色外套女童頭上狂揍3拳，力道看起來不小，遭毆打的女童只能無助的用手臂護住頭。原PO解釋，當下老公因為專心地拍兒子，並沒有及時發現狀況，直到回家看影片才發覺，「這是什麼樣社會，才這樣小小年紀而已...」。

網友看完都超傻眼，紛紛留言：「可見家教有多重要，請肉搜3個女孩的家長！」、「看了好心痛，如果是我的孩子，我一定會心痛到死」、「好誇張哦小小年紀就這樣長大還得了！」；此外，也有眼尖的網友發現事發的公園位於新莊，也呼籲附近居民多加留意。

觀看影片請點此
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