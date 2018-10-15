2800萬＋2間房換得離婚 苦苓自嘲「名妓贖身」

2018年10月15日 16:51 李珮雲 ／綜合整理；黃大米授權轉載 ／綜合整理；黃大米授權轉載

「你可以幫我先簽名嗎？」簽書會前，看到苦苓的身影。

「我簽名完，你就不會上去聽了。」拿起筆，寫下苦苓兩字，他對我碎念著。

他深諳人性，東西到手，目的達到，何必上去聽講座，新書發表會前簽名，將流失觀眾，何必。

新書叫做「你今天廢話了嗎」他在台上侃侃而談說著廢話大全：

「活在當下是句廢話，你怎有辦法活在當下，你不可能不顧到過去，不顧到未來。」

「改天大家約一下是一句廢話，改天是哪一天？約一下是哪裡？這句話非常空洞。」

「你想失去朋友最有效的方法，就是借錢給他。」

「你辛苦了是一句廢話，你辛苦了後面要接加薪，才不是廢話。」

讀者被廢話逗得樂陶陶，一群中年人粉絲，他們看著苦苓的書長大，有些人還跟著苦苓去遊山玩水，苦苓對他們來說，是作家，也是朋友，當然也是神，神仙打鼓有時錯，腳步踩錯誰人無，那些錯亂的腳步，對老鐵粉來說，如煙散去，完全不重要！

替新書「你今天廢話了嗎」上節目宣傳，接受快問快答，苦苓的臨場反應過人。

問：「你覺得主持人帥不帥？」

苦苓大喊：「帥~~~~」

問：「你最近說過的廢話是什麼？」

苦苓：「上一句。」

全場都笑了，他的幽默可以迷魂，顛倒眾生，讓他情場與事業都得意，他是幸運兒，出書暢銷、主持節目收視開紅牌、廣告跟媒體寵兒，他做事最大原則是「從不勉強自己」，在不勉強自己下，他輕鬆得到所有獎賞，像是老天爺在他手上硬塞了幾張彩券，別人開出來的都是「銘謝惠顧」、「帥哥美女難中獎」、「繼續努力」，他卻每一張都是開出頭獎，年收一度高達千萬。

【從千萬豪宅變窩居老婆家 苦苓月開銷僅三萬】

「記者問我說，我以前都住豪宅，現在居然落魄成這樣，有什麼想法」苦苓順口提起某次令人氣惱的受訪，我眼睛一亮，如五里雲霧中看見獵物，內心打鼓放煙火。

「落魄、落魄、落魄，他居然說我落魄！！！」落魄說了三次，聲音提高三倍，說三次代表很重要，苦苓情緒滿溢。

我笑了出來，白目地接口說，「這題，我也想問。」

苦苓現在跟老婆楚軒住在高雄，二十多坪的房子，舒適而寧靜，不算落魄，只是過往太炫爛，對比之下，有了落差，但他神情很快樂，對名利有一種過盡千帆後的淡然。

「名利是迷人的，在台灣這個小地方，有名就容易有利。」

「你拿私人的事情得到名與利，你得到好處，不可能不要壞處。」

「當我得到的一切被回收，沒有收入，才知道一切不是那麼理所當然。」

「名利有過了，了解本質，也不再那麼重視與輕視。」

談名利，苦苓絕對有資格，他曾經冠蓋滿京華，也斯人獨憔悴過，現在他定居高雄，跟太太楚軒一個月僅花三萬，沒有固定收入，靠保險金過日子，他跟太太早上起來一起看報紙，下午去買菜，晚上看看書，上網買便宜的機票出國旅遊，日子輕鬆愜意，老天給苦苓最後一張樂透頭獎，就是娶到一位好太太。

「我沒有我太太，我不會變好。」太太吃素、淨口，不說別人壞話，讓苦苓收斂口才的酸度，連網路上發文，太太都是他的NCC委員，審核他用字是否傷人。

從小大少爺的他，開始幫忙做家事，他得意洋洋的說著自己分擔了那些家務，他說了很久，我感受到的，不是苦苓是新好男人，強烈覺得苦苓太太很厲害，可以把自命不凡的獅子收服，讓獅子乖乖戴了項圈，還得意洋洋。

【2800萬+2間房子換得離婚 苦苓自嘲：「名妓贖身」】

「我前一刻還是暢銷作家，下一秒變滯銷坐家。」苦苓的書跟事業，在婚變後跌到谷底，對於婚變他已經能笑談，離婚的代價是2800萬加上2間房子，月付4萬的贍養費，高額的價格，讓他自嘲是：「名妓贖身」，贖身後日子並不好過，在苦苓這個品牌中，夫妻恩愛是熱銷商品、是名牌，讀者、觀眾想看他們恩愛一輩子，苦苓的外遇，讓精品變成假貨，群眾憤怒，路上行人的目光如劍，媒體的輿論如刀，刀劍刮心，他遁逃山裡，海拔夠高，就聽不見人間言語，苦苓猶如踏入世外桃源，不知魏晉，山中無歲月，無是非，八年的隱退，觀眾與讀者覺得他受的懲罰夠了，「我很感謝社會再給我一次機會，我也很珍惜。」苦苓用平淡語氣緩慢的說著，點點頭，加深這句話的真意。

【苦苓笑傲人生，卻親情緣薄，兒子決裂鬧僵】

親情對苦苓來說，是心頭上淡淡的落寞，他和父母不親，兄弟情薄，在他的自傳書「真好，這樣活到現在」中，揭露父親抑鬱寡歡，孤僻到令人心驚，母親對於優秀的苦苓很放心，心思都放在弟弟身上，得到母愛的弟弟，卻活在苦苓的陰影下，見不到光，恨意在心中滋長，當苦苓離婚消息曝光後，弟弟拿來一本剪貼簿，上面全是苦苓的負面消息，他才知道兄弟之間，心結如此深。

跟前妻協議離婚，兒子在大學時遭到老師污辱，受傷的兒子嗆苦苓寫的東西，沒有價值，這話讓在乎寫作的苦苓傷透心，父子就此成陌路，即便過年，兒子也不回家，「老師羞辱他，這不是我的錯，所以我不為了這個道歉」苦苓說這話時，還是有點動氣，他還是在乎兒子，但他無能為力，他養了隻小狗彎彎，把小狗當兒子一樣疼，有時會把狗叫兒子的名字，他說：「這是心理很大的遺憾，人跟人的關係無法強求，既使親子之間也是一樣」關於遺憾，他選擇接受與等待，等待兒子回心轉意的一天。

在苦苓的時代，出書第一刷就是萬本，他說寫書暢銷這事情，是祖上積德，學不來，那些教你「寫出暢銷書的課程」都是騙人。

我問他下一本書要寫什麼？他看著在一旁跑來跑去的小狗彎彎說：「我想寫狗--狗教我的十二堂課。」

這個書名，讓我笑了出來，暢銷作家、名嘴苦苓，有天在狗身上看到自己的不足，挫折是個禮物，讓人學會謙卑，看見平凡與美好。

《本文經黃大米同意，未經授權，請勿轉載拷貝！》