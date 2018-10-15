薪水遭欠又無法離職…他怒拿磚頭5連砸老闆賓士「下場超慘」！

2018年10月15日 17:36 王佐銘

日前大陸廣東一名男子在某公司任職保全一個月後，因為想離職又遇到十一連假老闆不在，離職手續一直沒辦過還拿不到薪水，自覺被公司刁難的他竟然一怒之下拿起了磚頭，對著老闆的賓士狂砸。整段過程被監視器全部錄下，如今他罪證確鑿，不但沒辦法拿回薪水，還得賠償老闆愛車人民幣５萬元（約新台幣２２萬元）簡直賠了夫人又折兵，讓他事後相當後悔。

擋風玻璃全被砸破。(圖/翻攝自新快報)

綜合陸媒報導，這起事件發生於廣東佛山，當時這名保全於該公司任職一個月後想辭職。本月6日便到公司辦理手續，但因為適逢十一連假，老闆剛好不在公司，所以手續無法如期完成。又因為公司沒有職員能幫忙結算薪水，導致他拿不到錢。該名男子便認為公司是在刻意刁難，因此一怒之下竟撿起路邊的磚塊，直接對著老闆的賓士猛砸，直到整片玻璃都被砸爛了、洩憤完畢才離去，絲毫沒有想到砸車的後果，就像是一副要給老闆好看的樣子。

事後老闆得知愛車被砸後，氣得直接報警。在警方追查多日後，終於把砸車的員工逮捕歸案。據了解，該台賓士送回原廠維修，經過評估後，維修費大概5萬元人民幣，因此砸車的男子除了沒有領到工資又要賠償這筆費用外，還將被警方拘留。讓他被逮時直言「我現在超後悔......。」不過網友卻紛紛笑著：「早知如此何必當初？」、「活該」等完全不同情他。