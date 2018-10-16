抖音「最美打工妹」妥協摘口罩　網一看：母湯，請您戴回去！

抖音「最美打工妹」妥協摘口罩，網友一看想阻止她。(圖/翻攝自抖音)

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「抖音」堪稱近幾年最多人下載的手機APP，廣大的用戶群讓官方在今年7月16日宣佈月活躍用戶數突破5億人次，相當火紅，不少少男、少女更藉此躍升為新一代網紅。當中就有位長相甜美的女直播主，她總是在工廠中錄製影片，因此被網友們冠上了「最美打工妹」的稱號，不過她永遠都戴著口罩，因此更讓網友們好奇她的「廬山真面目」為何？死不摘下口罩的她，如今終於妥協要以真面目示人，沒想到一拿下，卻讓網友們直呼：「母湯喔～」

抖音「最美打工妹」妥協摘口罩　網一看：母湯，請您戴回去！ 打工妹摘下口罩的模樣。(圖/翻攝自抖音)

透過網路上所流傳的影片可以看到，由於工作需求，這名「最美打工妹」必須戴著口罩，每每她錄製了影片上傳，她那一雙水汪汪的渾圓大眼睛總是電翻不少網友，再加上她雪白的肌膚與清純的馬尾，果真吸引了不少少男們的追蹤，堪稱新一代「少男殺手」無誤。

不過因為她的鼻子以下都被口罩遮擋，因此更讓許多網友們期待到底口罩下是藏著多麼美麗的臉蛋。雖然多次網友們都希望她把口罩拿下，但打工妹卻不敢摘下口罩，還常常不自信的說自己長得醜，不過這也讓網友們更加懷疑，這個最美打工妹真的有她口中所說真的那麼醜嗎？

沒想到近日，她終於妥協網友們的要求，最終把口罩拿了下來，只見她的嘴型有點不完美，門牙有點微微的凸了起來，但是並沒有她口中所說的那麼醜，模樣看起來仍然相當清純、美麗。不過仍有許多毒舌的網友表示，「一張嘴毀了整張臉」、「求您把口罩戴回去了」、「哇…怎麼差那麼多」不過打工妹並沒有因此而氣餒，反而還自嘲自己「醜女無敵」，還表示露出真容後的她「是要被罵的節奏了」。

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