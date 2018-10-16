男童擅自爬商場木雕！遭數噸壓死成S形 媽抱屍痛哭

男童擅自爬商場木雕！遭數噸壓死成S形 媽抱屍痛哭(圖翻攝自/微博)

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家長帶孩子出門，就要擔起看顧的責任。大陸浙江省義烏市一間賣場，日前發生木雕倒下砸死人的意外，一名7歲男童與家人至義烏國際商貿城，期間在無家長看顧下，擅自爬上2公尺高的木雕，不料數噸重的雕塑因此倒下，當場將男童壓死，其母親發現後抱屍痛哭。

根據《鳳凰網》報導，賣場入口處擺放一尊2公尺高，且重達數噸的木雕塑，豈料7歲男童竟將此當作遊樂器材攀爬，木雕無法承受外力倒下，當場將男童壓死，屍體下肢更呈現扭曲S狀，現場工作人員趕緊將男童送醫，仍回天乏術，事後男童家屬不滿商場處理態度，氣得在網路控訴。

家屬提到，當時木雕旁都沒裝設保護措施，才會間接導致孩子被砸死，更認為商場刻意封鎖消息、推卸責任，表示義烏市場經常發生，孩童被雕塑壓死的意外，但卻沒獲得重視「否是因為我們孩童生命輕如草芥，才使得市場方如此輕率」，但都未提男童攀爬一事。

直至商場調閱監視器後，發現事情的真相，對外強調「因小孩攀爬柚木雕塑，致雕塑倒地該小孩被壓」，也承諾未來會加強商場內的安全措施，更再次呼籲家長們，帶孩子外出時，一定要看好身邊的小孩，才不會讓憾事發生。

許多網友也認為，家長應負大部分的責任「這怪家長啊！是家長監護不周，這看著也就兩三歲的孩子，根本沒有辨別是非的能力」、「首先要管好自個小孩，不能一出事就追究別人的責任」、「家長有責任是毫無疑問的，但商家和商場都有責任，不是為熊孩子辯解，從安全角度來說，商場應該督促商家做好展示商品處於安全的狀態，批評家長和熊孩子沒問題，但也應該看到商場和商家在安全上面的疏忽」。

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