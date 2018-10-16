史上最感傷的數學習題 網友心碎：老師你不懂愛情！

一名網友的數學課上，老師竟出了一道淒美愛情的數學題(圖/取自推特/tyamew)

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你有想過算數學會讓你感到心痛嗎？近日一名網友在推特上傳了一張數學課的照片，並配上「這是怎麼回事」的文字，仔細一看可以發現老師正在講解的數學習題，竟然是一段淒美悲痛的愛情故事。

網友的數學課中，老師出了一道問題要同學們計算，題目寫道：「一個下雨天，一個女生和談了8年戀愛的男友分手了。他們決定在一切開始的地方正式分開，已知男生一邊哭一邊向北以1.5m/秒的速度跑著，女生一邊想著她是否做出正確的決定一邊以0.3m/秒的速度向東走著。請問，在他們決定各自開始新生活後的5秒，兩人相距多遠？」

這道題目在推特上引起熱議，有人甚至很認真地上傳了自己解題過程的照片，還說明這道題必須要用到「勾股定理」，但大部分的網友都覺得這道題目太過悲傷，開玩笑地留言：「開始想他們分手的原因，無心算題」、「不知道，要不你們和好吧」、「他們決定各自開始新生活的5秒後兩人相距著失望、痛哭、醒悟這麼遠」、「沒想過數學會讓我心碎」、「學生：十萬八千米。 老師：你不懂數學！ 學生：你不懂愛情！」。

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