學生家長傳「火辣長輩圖」道早安 她爆氣投訴反被嗆封建

2018年10月16日 10:19 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

家長傳18禁長輩圖算性騷擾嗎？大陸廣西玉林一位高中生的姊姊，日前收到家長群組內一名男性家長私下群發的「火辣長輩圖」道早安，自覺受到冒犯的她，爆氣要求該名男性家長道歉，但對方卻稱以為她的頭像是男性才會誤發，且其他收到圖的都是男性，因此不願向她道歉，也根本沒有性騷擾的意思。

根據《梨視頻》報導，該名學生的姊姊因為收到了涉事男家長傳來的「火辣長輩圖」，氣得在群組內向老師及其他家長抗議遭受性騷擾，要求將這位男家長踢出群組，並且公開道歉。

對此，男家長在群組內解釋道，「我是群發男群友的！每個男群友都有！如果妳放女頭像上去！妳絕對不會收到這個早上的問候了！我真的不知道妳是女人！現在知道妳是女的就向妳道歉！對不起」

不過這番說詞並沒有獲得學生姊姊的諒解，反批「道歉能把自己說得都是理？如果我是男的，請求你道歉是不是下輩子都不可能？是不是我用男頭像，是我的錯呀？」

眼見爭執愈演愈烈，其他家長紛紛出言緩頰，認為學生的姊姊年紀小、資歷少，直言「小題大作，人家發分妳，妳不理會或拉黑（指封鎖）不就得了。或許是一場誤會呢」、「非要把事情鬧大，吃飽沒事做」、「再說都是家長，彼此留一分面」。

該名男家長也表示，「男人好色是天性，女人自守是本性」，認為學生的姊姊涉世未深，還沒結婚不會明白，「都是成年人了，相互容忍嘛。可能她家裡是封建的思想，我只是群發表情而已，問她吃早餐沒有，她卻讓我沒面子。」一番話讓學生的姊姊聽聞後相當無奈，但也希望透過此事，讓大家明白發不雅圖片是犯法的。

男性家長解釋一切都是誤會，但不被諒解。（圖／翻攝自微博）