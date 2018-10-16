無可樂不歡！老婦日喝4罐 64年吃下「300萬顆方糖」

佩姬對百事可樂上癮，每天都要喝4罐！(圖/取自NetworkofnewsUK)

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大家都認為多喝汽水對健康有害，但在英國薩里(Surrey)一名77歲的婦人，卻對汽水上癮，64年來她已喝超過9萬罐百事可樂，等於攝取超過300萬顆方糖，但她不認為這會對健康有害。

綜合外媒報導，佩姬（Jackie Page）從13歲第一次喝到可樂後，就愛上了那股味道，她每天起床第一件事情就是到冰箱拿可樂喝。她對牛奶、水都沒有興趣，甚至對咖啡和茶都感到反感。

無可樂不歡！老婦日喝4罐 64年吃下「300萬顆方糖」 她不認為可樂會對她的健康有害！(圖/取自NetworkofnewsUK)

此外，她對可樂還有一個怪癖，她只愛罐裝不喝瓶裝，而且只專情百事可樂，不愛可口可樂，「我難以說出瓶裝及罐裝的分別，但對我來說罐裝的味道較佳，百事公司會說兩者完全不一樣。但當我出外時，我喝玻璃瓶裝百事還覺得不差，但如果是塑膠瓶裝，我則不喜歡。」

她每天都必須喝到至少4罐的可樂才滿足，也不認為這對她的健康有害，「我不認為百事影響我的健康，直至5年前，我都一直很苗條，我覺得現在胖了因為少活動，沒有以前那麼活躍。」

此外，也有人認為喝汽水對牙齒有害，但因為佩姬屬於二戰出生的一代，那時的生活條件本來就欠佳，所以大部分的人牙齒都不好，不能判斷是否是因為汽水的影響。

佩姬熱愛可樂的程度，連她近年來至醫院做手術住院時，都會提供百事可樂給她喝，以防她脫水。

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