狠男怕女友偷吃！拿刀割爛她的臉：毀容就不會有人愛

狠男怕女友偷吃！拿刀割爛她的臉：毀容就不會有人愛(示意圖/達志影像)

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愛一個人就應該選擇信任對方。大陸浙江嘉興海寧市一名女子，日前遭恐怖情人禁錮，並在臉上畫兩個「X」毀容，原因是對方擔心被戴綠帽，之後更割腕試圖自殺，隨後女子趁機打電話報警，警方當時僅聽見女子慘叫聲，隨即變換成男聲說「沒事！」，發現事有蹊蹺，介入調查才將此事曝光。

綜合陸媒報導，吳姓女子在9年前認識李姓男友，當時因兩人皆為江西人，且李男對她照顧有佳，兩人隨即成為情侶，數年後還生下一子，但相處久後，吳女發現兩人個性差異甚大，由於她個性較活潑外向，但男友卻非常孤僻，時常下班只宅在家裡，兩人關係也日漸變差。

李男之後因健康因素，也變得越來越沒自信，甚至開始懷疑女友，認為她與上司友互動親密，直到吳女受不了，便主動提出分手，李男才變得健談，甚至邀約她出遊，豈料到出去玩當天，李男約吳女在宿舍見面，表示有其他事情要商量。

吳女遭男友毀容，臉頰上畫滿「X」 吳女遭男友毀容，臉頰上畫滿「X」(圖翻攝自/東網)

但吳女進屋後，李男竟拿近70公分的長刀插在門上，質問她「到底和廠長有沒有關係？」，但吳女始終否認，李男對此回覆不滿意，竟將她推倒並用繩子綑綁四肢，還用膠帶封住她的嘴，由於吳女害怕激怒對方，因此期間都順從男友擺布。

沒想到，李男之後竟拿出刮鬍刀，嘴中說著「只要把妳毀容了，就不會有人喜歡妳了！」，隨後在吳女臉頰上連畫4刀，吳女更是痛的慘叫，而李男開始用刀自殘，還問女友「我這樣對妳，妳會不會離開我？」，吳女趕緊回覆「不會」，但李男仍不信，不斷反覆割腕，期間還曾因失血過多昏倒。

李男傷害完女友後，還用遭割腕自殘，試圖要自殺 李男傷害完女友後，還用遭割腕自殘，試圖要自殺(圖翻攝自/東網)

吳女則趁機撥電話報警，待警方趕到時，李男已呈現昏迷，隨即將兩人送醫治療，經搶救後已無生命危險。吳女對此表示，李男性格較孤僻，對事情都愛鑽牛角尖，因此常會做出極端的行為，她也很了解李男，更表示已選擇原諒他「我一點都不恨他，但是不會再和他在一起了」。

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