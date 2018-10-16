有洋蔥！為年薪百萬 犧牲兒子成長、母親癌逝...她毅然辭離

年薪破百萬，她卻犧牲了陪伴家人的時間。(示意圖/達志影像)

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你認為人生中最重要的事情是什麼？一位年過40的媽媽在一家知名企業工作6年，年薪破百萬，但卻犧牲了陪伴家人的時間，健康也變得越來越糟。日前她鼓起勇氣，辭去高薪工作，就算新工作薪水較少，也要把握與家人相處的時間。

有洋蔥！為年薪百萬 犧牲兒子成長、母親癌逝...她毅然辭離 兒子的週記，讓媽媽看完紅了眼眶。(圖/取自爆怨公社)

這位媽媽在臉書社團《爆怨公社》發文表示，她在一家知名企業工作了六年，也曾經年薪近百萬，但失去的卻比獲得的還多，「犧牲了與孩子成長的時光及最寶貴的健康。甚至在母親癌末時，因為工作沒有更多時間，陪伴她走完人生最後的時光。」不僅如此，她的身體狀況也每況愈下，曾經病了住院開刀，卻連在病床上都要工作，連在家休養也不敢倦怠。她表示，在公司的這幾年，她遇到了很多好同事和好朋友，但高壓換來的卻是每天有吃不完的藥。

現在的她決定辭職，因為希望能多點時間陪伴家人，「兒子上小學後經常提到希望媽媽能像其他同學家長一樣，早上送到學校。晚上早早到家每天煮晚餐。今天看到兒子的週記，辭職這個決定是對的。」兒子的週記上寫著：「以前媽媽在OO上班，雖然是大公司，但我知道媽媽很辛苦。所以我支持媽媽換公司，要好好照顧身體健康，不要太累。」她也說自己換了工作後，終於能結束每天通勤3小時的日子了。

許多網友看完也紅了眼眶，紛紛留言：「陪伴真的無法用金錢換來，辛苦了」、「孩子的成長只有一次，真的要好好把握」、「我看完也紅了眼眶，妳很勇敢！」、「加油媽媽！妳的兒子都知道妳的辛苦」。

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