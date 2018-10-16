悲劇！她割雙眼皮大失敗 遭醫生冷嗆：妳影響市容了

2018年10月16日 17:56 林孝芸

愛美是女人的天性，不少女性為了追求更完美的五官，會選擇「進廠維修」！但這名來自湖北的陳小姐可就沒有那麼幸運了，她在今年3月花了2萬人民幣(約為新台幣88931元)動了雙眼皮手術，沒想到已經過了半年，腫大的雙眼皮卻沒有因此「消風」，走在路上常常被人用異樣的眼光看待，更被冷嗆：「妳影響市容了！」

手術前宇與手術後的差別。(圖/取自梨視頻)

據《梨視頻》報導，陳小姐天生有多層眼皮的困擾，她特地從湖北到上海進行雙眼皮手術，沒想到術後卻發現眼皮變得超寬，模樣看起來相當滑稽，讓她出門都只敢戴著墨鏡。

事後，她尋求許多醫生的協助，醫生們都說她的手術是失敗的，甚至對她說：「妳這樣子出去可嚇人了」、「影響市容了」，也對她說她的雙眼皮能夠透過手術改善，但無法回到以前的樣子。陳小姐本身是一位房仲人員，她無奈的說：「看看我這個樣子還能不能去見客戶？引導客戶賣房呢？」

身為房仲人員的她，透露自己術後不敢再帶客戶看房子。(圖/取自梨視頻)

對此，整形診所的負責人表示，願意退給她全額手術費或是讓陳小姐再次接受手術改善，亦或是請她另外再到別的診所接受治療，「畢竟也才半年，手術有所謂的恢復期，但她就是認為我們做失敗了。」因為陳小姐要求診所賠償10萬人民幣(約為新台幣444656元)，診所覺得很不合理，加上陳小姐還拿著大聲公到診所一樓抗議，鬧得十分不愉快，目前雙方還在協議當中。