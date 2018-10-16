救生墊還沒開就跳樓…消防員飛撲當「人肉墊背」救人影片曝光！

救生墊還沒開就跳樓…消防員飛撲當「人肉墊背」救人影片曝光！(圖/翻攝自影片)

友善列印

大陸廣東省中山市日前一名男子試圖跳樓輕生，當地警消獲報後，立即到場擺放救生墊，沒想到墊子還沒開，男子便直接跳下。所幸一名英勇的菜鳥消防員見狀直接發揮本能飛撲救人，用自己的身體當男子的墊背，成功救了跳樓男子一命！

救生墊還沒開就跳樓…消防員飛撲當「人肉墊背」救人影片曝光！ 男子救生墊還沒開就跳樓，所幸被底下消防員接住。(圖/翻攝自影片)

綜合陸媒報導，這起事件發生於13日晚間傍晚，當時人在3樓企圖輕生的男子因為情緒相當激動，不讓警消靠近，也聽不進勸。雖然消防人員有試圖去強行抱住他，但是他卻在前一刻、樓下救生氣墊還沒打開時，便從高樓一躍而下。突如其來的舉動，讓所有人錯手不及，圍觀的民眾們也尖叫連連。這時一名英勇的消防員張昊明用飛快的速度飛撲到男子墜樓的地方，用自己的身體當墊背成功救下男子。不過也因為強烈的撞擊，導致張昊明的雙手、大腿與右關節錯位，身上也有多處骨折，需要住院並接受手術治療。至於該名跳樓的男子，並沒有生命危險。

救生墊還沒開就跳樓…消防員飛撲當「人肉墊背」救人影片曝光！ 消防員飛撲當「人肉墊背」救人。(圖/翻攝自影片)

對此，張昊明受訪時表示，自己今年才20歲，因為對著消防有著熱忱所以便加入了當地的消防隊。事發當下，他並沒有想那麼多，僅是發揮職業本能，便一股腦兒的直接衝過去救人了!不過他也表示，身為一名消防員知道徒手接人的危險性，但他們謹記自己的使命和擔當，在人民面臨生死關頭的時候，消防員都會本能地衝向前救人!

文章來源：觀看影片請點我

★中時電子報提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

媽搭車太累度估！7歲兒手暖撐...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。