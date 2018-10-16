救生墊還沒開就跳樓…消防員飛撲當「人肉墊背」救人影片曝光！

2018年10月16日 18:20 王佐銘

大陸廣東省中山市日前一名男子試圖跳樓輕生，當地警消獲報後，立即到場擺放救生墊，沒想到墊子還沒開，男子便直接跳下。所幸一名英勇的菜鳥消防員見狀直接發揮本能飛撲救人，用自己的身體當男子的墊背，成功救了跳樓男子一命！

男子救生墊還沒開就跳樓，所幸被底下消防員接住。(圖/翻攝自影片)

綜合陸媒報導，這起事件發生於13日晚間傍晚，當時人在3樓企圖輕生的男子因為情緒相當激動，不讓警消靠近，也聽不進勸。雖然消防人員有試圖去強行抱住他，但是他卻在前一刻、樓下救生氣墊還沒打開時，便從高樓一躍而下。突如其來的舉動，讓所有人錯手不及，圍觀的民眾們也尖叫連連。這時一名英勇的消防員張昊明用飛快的速度飛撲到男子墜樓的地方，用自己的身體當墊背成功救下男子。不過也因為強烈的撞擊，導致張昊明的雙手、大腿與右關節錯位，身上也有多處骨折，需要住院並接受手術治療。至於該名跳樓的男子，並沒有生命危險。

消防員飛撲當「人肉墊背」救人。(圖/翻攝自影片)

對此，張昊明受訪時表示，自己今年才20歲，因為對著消防有著熱忱所以便加入了當地的消防隊。事發當下，他並沒有想那麼多，僅是發揮職業本能，便一股腦兒的直接衝過去救人了!不過他也表示，身為一名消防員知道徒手接人的危險性，但他們謹記自己的使命和擔當，在人民面臨生死關頭的時候，消防員都會本能地衝向前救人!

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