情侶買新床激情大戰 女子竟遭「彈飛落地」下半身癱瘓

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

一般人添購家具都會精挑細選，尤其是天天要睡的床更是講究。英國有一名46歲女子克萊兒(Claire Busby)先前買了一張特大號雙人沙發床，但和男友睡了一個星期後，兩人在親熱時床異常反彈，她當場被彈飛跌落在地板上，令她崩潰的是，她竟因此下半身癱瘓；事到如今，克萊兒決定向床公司要求100萬英鎊(約新台幣4100萬元)賠償。

綜合外媒報導，克萊兒在2013年8月趁著家中大整修，特地向床公司訂做一張特大號的雙人沙發床，翻修結束後，該張沙發床睡了一個星期後，她和男友在床上「滾床單」大戰，過程中她突然被床「彈飛」，頭部直接著地；緊急就醫診斷後，才知道她的脊椎受到嚴重損傷，導致她的下半身癱瘓。

後來克萊兒在療傷過程中，身體狀況越變越差，所以無法及時向床公司要求賠償；直到近日她們一家人決定向床公司提告，因為她們發現沙發床是有缺陷的，克萊兒的妹妹娜塔莉表示，當時事發後就發現2個床腳離奇消失，而床的底座跟床鋪沒有正確地固定好，種種因素造成高低差，才會發生彈飛的狀況。

不過，床公司對此回應，沙發床在交貨前已確認過有無缺陷或瑕疵，確保沒有問題才會組裝完成出貨給顧客；業者也強調儘管2個床腳不見，也不可能出現克萊兒「遭彈飛」的狀況，認為應該是克萊兒自己的疏失，失去平衡才會跌倒受傷，因此不會付出任何金錢賠償。

文章來源：Daily Star

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