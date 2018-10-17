女子坐15樓窗口鬧自殺 消防員高空垂降「神來一腳」踹回屋內

女子坐15樓窗口鬧自殺，消防員高空垂降「神來一腳」踹回屋內。(圖/翻攝自梨視頻)

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本月15日，大陸浙江杭州一處社區，一名女子坐在15樓的窗口試圖跳樓輕生。當地警消獲報後趕緊前往現場，所幸經一名消防員從上方垂降，用一記飛踢把女子踹回屋內成功救援。雖然這樣的救援方式略顯粗魯，不過底下圍觀的民眾卻拍手叫好，直呼能這樣救人真是太好了！

綜合陸媒報導，這起事件發生於15日下午四點多，當時女子穿著睡衣坐在15樓的窗口，半身已經露在窗台外，一下子哭、一下子笑，看起來隨時都有要跳樓的準備，因此情況相當危急。民眾看見後趕緊通報警消，消防員第一時間趕到會場，在做好防護措施後，兩位消防員分工合作，一位在女子上方，一位潛伏在樓下窗外，以防意外發生。待上方的消防員算準時機後，他便直接從上頭垂降下來，並快速地給女子一記飛踢，讓企圖自殺的女子被踹回屋內。

據了解，該名女子是為情所困，所幸最後成功被救下，才沒有讓憾事發生。而一旁圍觀的民眾看到女子平安無事與消防員的英勇舉動，讓他們忍不住表示「好！極好！」、「最欣賞這種英勇消防員了」、「真的是救人一命啊」、「為情自殺真是最蠢的女人啊」、「放心吧下一個會更好」、「還好命撿回來了」、「消防員真的好帥啊」

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