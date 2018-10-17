退伍軍人肉身博歹徒 「身中5刀」險丟命！他喊：退伍不褪色

2018年10月17日 07:30 林孝芸

太英勇！河北街頭日前發生一起搶案，一位持刀的男子隨機搶劫，同時已刺傷一名路人，一位退休軍人見狀，馬上出來與歹徒搏鬥，他身中5刀仍追著歹徒不放，最後成功將歹徒制伏，但他卻一度在送醫時休克，所幸經過搶救後救回一命，更被河北文明辦授予「河北好人」稱號。

根據《新華網》報導，事發於9月8日早上7點多，無極縣東中鋪菜市場中出現一個中年男子手拿著刀，正在搶奪一個男子的包包，還刺傷了他，他當場血流不止昏倒在地，他的母親急忙的大聲呼喊：「救救我的孩子！」

呂保民(左)與歹徒對峙。(圖/取自新華網)

這時，49歲的退伍軍人呂保民經過，馬上向前大喊：「你幹什麼，把刀放下！」他看準時機從歹徒背後一抱，另一隻手握住了歹徒拿刀的右臂。沒想到歹徒馬上將刀換到左手，瘋狂的朝呂保民身上刺。歹徒多次試圖逃跑，呂保民不顧身上的傷口，瘋狂的追著歹徒連續兩個路口，後來在好心路人的幫助下，成功將歹徒給制伏。

呂保民送醫時已是休克狀態。(圖/取自新華網)

隨後，呂保民被緊急送醫，這時的他胸口早已是滿片鮮血、臉色慘白，也陷入了休克狀態。醫生表示，呂保民身中5刀，分別是胸口的3刀、腹部及背部各1刀，其中胸口的傷口更是直接插入胸膛，造成肋骨骨折。所幸，經過兩次手術及10多天在加護病房的觀察治療，讓呂保民成功保住一命。

呂保民表示當下只想著救人，沒想太多。(圖/取自新華網)

呂保民事後接受採訪，他表示：「咱當過兵，沒什麼猶豫的，救人要緊，就是想制止他，不讓他再傷人了！」雖然他只有短短4年的軍旅生涯，但軍人的責任他始終記在心裡，「入伍的第一堂課，部隊就告訴我們，軍人的宗旨是為人民服務。保民，保護人民群眾，這一點我一直刻在心裡。」

「退伍不褪色，退役不退志」，呂保民表示自己絕對不會忘記軍人肩上的責任，也表示以後要是再遇到一樣的事情，他還是會挺身而出。

此外，呂保民先後被授予「新時代文明公民標兵」、「石家莊市文明公民標兵」、「石家莊市見義勇為模范」、「河北好人」...等稱號，並通過河北文明網「河北好人365」欄目向社會發布。