動物保育官想露一手給老婆看 無情射殺14隻動物「狒狒遭滅門」

2018年10月17日 07:16 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

從古至今在全世界都有不少對「打獵」熱衷的民眾，但他們傷害的是一條生命，往往引起一些爭議。最近美國愛達荷州一名野生動物保育官費希爾(Blake Fischer)和老婆到非洲打獵，一共獵殺14隻動物；事後樂得向好友們分享「戰利品」照片，還強調「我妻子想看，所以我殺了狒狒一家」，讓許多人看完超氣憤。

綜合外媒報導，來自愛達荷州的費希爾是當地魚類及獵物委員會成員，不久前他帶著老婆到非洲納米比亞打獵，期間射殺14隻動物，其中包括狒狒、黑斑玲、長頸鹿、豹、疣豬、大羚羊等，事後更拍下「戰利品」，加上敘述用電子郵件發送給上百位好友。

在一張費希爾和4隻狒狒的合照中，看到牠們疑似是一個小家族，但照片敘述中卻寫著，「因為我老婆想要看我怎麼打獵，所以我就射殺一整個狒狒家庭」，而他提到自己是使用弓箭打獵，仔細看還能發現體型最小的狒狒腹部有明顯傷口，這張照片是牠們遭獵殺生前的最後一張照。

費希爾無情獵殺動物，又加上狂妄的言論，連愛打獵的同好都看不下去，有些人認為他的行為不妥當，「他殺了牠們一家，其中還有年幼的狒狒，這種舉動只會造成不良影響」；不過，他認為自己做的事情不違法，「我所做的事並非不道德」。

但漁獵委員會與野生動物相關的政策，有對於獵殺動物的數量做限制，因此費希爾可能有違規的狀況；除此之外，消息曝光後引起社會譁然，該委員會也在州長歐士傑的施壓下，在15日讓費希爾引咎辭職。