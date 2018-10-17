印度男撥開炸雞「爬滿肥蛆」 肯德基駁斥：不可能

2018年10月17日 08:09 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

吃炸雞吃到蟲，這任誰看到都會想吐！日前印度一名男子至孟買波維(Powai)的肯德基(KFC)消費，期間撥開炸雞翅時，被眼前的畫面嚇壞，裡面居然滿滿的都是蟲，讓他氣得PO網，對此肯德基表示，已介入調查，但強調由於炸雞都是經高溫油炸，不可能出現這種狀況。

印度網友塞勒（Datta Salve）在臉書表示，本月1日至肯德基消費，沒想到撥開炸雞後，裡面竟爬滿了蟲。只見照片裡，雞翅的骨頭旁都是白色的蛆，而內部的肉疑似還沒煮熟，仍帶些血水，而原PO也釋出購買收據，證實炸雞才剛買不久。

男網友還附上購買收據，證明自己才剛買不久(圖翻攝自/臉書/Datta Salve)

照片PO出後，也引發網友討論，許多人直呼噁心，甚至不敢再至肯德基用餐，而不少當地民眾也質疑肯德基食品衛生安全問題。根據《EAST COAST DAILY》報導，印度肯德基得知此事後，也趕緊發出聲明，表示目前已展開調查，不過再次強調，這種事情幾乎不可能發生。

肯德基接著提到，他們的雞肉從生產至運送，需經過34次檢驗，而且每塊炸雞也都由專業廚師處理，再以170度以上的高溫油炸，最後為證實所言不假，甚至還歡迎其他顧客，至印度各個肯德基參觀廚房，檢視他們的衛生並未出問題。

不過，此番言論馬上被網友打臉，有人PO出波維一間肯德基環境照，沒想到衛生狀況相當骯髒，垃圾廚餘全丟在地上，而印度肯德基在網友提醒下，趕緊將環境打掃乾淨，並再次PO出清潔後照片「感謝你的舉報，垃圾已清理完畢，我們為保持孟買的清潔而驕傲」。