兩男當街搶一女！互毆奪愛連續劇求婚 結局讓人傻眼

2018年10月17日 10:58 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

每個女生都希望能擁有一個浪漫的求婚橋段，但當街上演兩男搶一女，這畫面可就尷尬了。最近大陸江蘇常州一處廣場，出現浪漫的求婚戲碼，不過男主角卻有兩位，而女主角則是不知所措，最後兩男為了搶一女，甚至大打出手，超離譜劇情讓所有人都看傻眼。

綜合陸媒報導，事發於本月13日，常州一處廣場上出現兩名男子，其中一男身穿西裝帶巨大花束，並持大聲公向正妹示愛，另一名男子則在地上，擺滿各種不同的花束，隨後兩人都單膝下跪，希望女方能選擇自己，但正妹遲遲無法出決定。

兩男都準備浪漫求婚花束，不少民眾在一旁圍觀，豈料卻疑似是一場炒作戲碼(圖翻攝自/微博)

兩人也開始發生肢體衝突，期間還喊著「搞什麼啊」、「讓她自己選擇」等話，而拍攝者也諷刺地說「真是有夠浪漫啊」。網友表示「這兩男的約好了一起求婚？配合這麼默契，思想和行動這麼一致，求什麼婚呀！你倆才應該是真愛呀」、「應該打那個女的，明明是腳踏兩只船！」、「求婚不是要先談戀愛嗎？跟兩個男的同時談戀愛？還是沒談戀愛就求婚？我跟不上時代了嗎」。

也有人質疑其真實性「很明顯炒作好不好」、「這確定不是在拍抖音嗎？」、「這應該是廣告，已策劃的情節」，而事後有網友指認「他們是網紅，玩快手的，關注他們團隊兩年了」，女主角叫小艾，而兩名男主角則分別是肖亦及喬恩，此橋段疑似是炒作，這個結局讓所有人都傻眼，痛批他們很無知。