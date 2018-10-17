2018年10月17日 11:59 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

公車站牌居然也有假的！大陸四川通江一名男子，8日欲進市區辦事，預計下午4點搭上公車，豈料他在站牌前苦等2小時，經過的7輛公車都不靠站，他只好走至下一個站牌，終於才順利搭上車，氣得質問司機才知道，原來他一開始等的站牌居然是假的。

根據《成都商報》報導，胡姓男子當天打算搭公車進市區，走至站名為「萬象新天地站」的站牌前等車，剛好有一輛載滿客人的公車經過，胡男連忙招手攔車，豈料司機卻未靠站，後來陸續又來了4輛載滿乘客的公車，也都同樣未停靠，胡男猜測可能因客滿，才沒有停車。

苦等2小時7公車都不靠站 男問司機崩潰：那是假站牌(圖翻攝自/微博)

胡男等到第6輛公車時，「我發現車上沒有載滿，還以為終於可以坐上去，結果司機看到我還是沒有停下，這時才覺得有些奇怪」，苦等了2個小時，胡男再次眼睜睜看第7輛公車開走，無奈之下只好拍照存證，走了1公里到下一個站牌，才終於搭到公車。

胡男上車後，氣得質問司機為何不在「萬象新天地站」停靠，並拿出照片識別，「這才被告知那裡根本不是真的站牌，害我白等2小時，到達轉運站的時候門都關了」。原來這個假站牌是當地一個房地產商，為了行銷房子，設計出「展示地區便利」的廣告，沒想到卻造成乘客誤會。

真站牌(圖翻攝自/微博)

房地產商負責人表示，假站牌設置時間約今年3、4月，在設置前也有向公車業者告知，但管理通江縣公車的巴運集團158車隊則駁斥，廠商根本沒與他們聯繫，是看見網路照片才得知此事，10日也已依法拆除。