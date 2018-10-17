失業妻被催繳「國民年金30K」 她嘆：用老公的資遣費付吧

2018年10月17日 14:27 林孝芸

人生好難！一位失業人妻在家帶孩子，家裡經濟支柱只剩下丈夫一人，近日她又收到國民年金的催繳單，將近3萬元的金額讓她陷入谷底，「單薪家庭面對國民年金，根本是無能為力的負擔」，面對龐大的經濟壓力，讓她真的快撐不下去。

人妻在臉書社團《爆怨公社》發文表示，自己目前是失業狀態，家裡靠丈夫賺錢，但上個月底卻收到了催繳單，將近3萬元的金額，實在無力一次繳清。她致電勞保局，得知可以分期付款，雖然分20期，但繳了一張，下個月又來一張，讓她大嘆：「繳不完的感覺」。

面對龐大的經濟壓力，人妻很無奈。(示意圖/達志影像)

但隨後，她話鋒一轉，表示積欠的國民年金有錢繳了，「用先生的遣散費繳，將近2萬多元」，讓人看了既是心疼又無奈。人妻表示，養大孩子需要錢，但現在家裡的狀況，卻讓她感到無比的壓力，「真的不知道國民年金的美意是什麼？」

此貼文引起廣大討論，有人說：「這東西我根本不想繳，但是我有把錢固定拿去存定存，再說政府把軍公教說砍就砍，這麼沒誠信難保未來不會砍勞工福利，把錢交給政府，還不如自己做規劃」、「覺得繳這個很莫名奇妙，就沒有工作，沒有收入怎麼有錢繳，現在都保障不好了，還想保障未來？」「國民年金不是強制性的，沒繳不領，所以不用擔心會被強制繳交，但是一旦有繳，後來沒繳，那錢有可能就白繳了喔」。

國民年金，是我國於97年10月1日開辦的社會保險制度，簡稱國保，主要納保對象是年滿25歲、未滿65歲，在國內設有戶籍，且沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的國民。

國民年金提供「老年年金」、「身心障礙年金」、「遺屬年金」三大年金給付保障，及「生育給付」、「喪葬給付」二種一次性給付保障。被保險人只要按時繳納保險費，在生育、遭重度以上身心障礙或死亡事故，以及年滿65歲時，就可以依規定請領相關年金給付或一次性給付，保障本人或其遺屬的基本經濟生活。