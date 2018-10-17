媽媽低頭滑手機「女兒卡火車月台縫隙」 網砲轟：不配生小孩

2018年10月17日 14:23 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

現代社會有許多低頭族，無時無刻低頭滑手機往往造成不少慘劇。日前大陸北京有一名媽媽帶著年幼的女兒搭火車，她們走在月台邊的時候媽媽專心看著手機，豈料女兒失足跌落月台和火車的縫隙，聽到女兒的哭嚎媽媽才回過神搶救，所幸在4名工作人員幫忙救出女童；但媽媽的粗心令網友氣憤，痛批「不配生小孩」。

綜合陸媒報導，16日一名媽媽帶著女兒到北京火車站搭車，她們準備搭乘D37次列車到大連，上車前沿著月台行走時，媽媽顧著低頭滑手機，她的女兒卻在越過安全線要上火車時，不幸墜落月台和火車間的縫隙，當場嚎啕大哭，才讓低頭族媽媽發現女兒發生意外。

有目擊者拍下事發當時景象，女童墜落月台縫隙時，哭號聲引起眾人關注，而粗心的媽媽當下試著自行拉起女兒，一邊喊著「媽媽在這，手伸上來」，努力安撫受驚的女兒；所幸馬上有4名工作人員趕來幫忙，大家合力撐住車門，得以讓女童成功被拉起，但女童因為卡在狹小的縫隙間，當下頭部腫脹，但目前已無大礙。

影片曝光後，低頭族媽媽的粗心大意險些害了孩子，引起許多網友留言砲轟，「都不知道怎麼當媽的，還會讓孩子掉進去，還好成功救出來」、「遇到這個狀況，(媽媽)手裡的包包和手機都沒扔下」、「帶小孩出門真的必須打起百分之百的小心」。