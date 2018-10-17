阿公遺物中竟有百張連號紙幣 網驚：絕對不是一般人

阿公過世翻出百張連號紙幣 網驚：絕對不是一般人（圖／翻攝自臉書《爆廢公社》）

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書本上的歷史多半著墨當代執政者的豐功偉績，但貨幣史卻能完整呈現當時的背景故事。有網友分享已故爺爺收藏的百張紙幣，其中不乏連號且流水號帶有3的鈔票，相當具有收藏價值，引來網友驚呼「可以整疊連號新鈔包裝起來放家裡！絕對不是一般人！」

原PO今（17日）在臉書社團《爆廢公社》PO文表示，「阿公過世，翻出一堆紙幣…」並上傳3張照片，紙幣面額包含伍角、壹圓、伍圓、拾圓不等，紙幣保存完整無損，且光是拾圓就有百張連號，照片曝光引來網友熱議。

不少人紛紛留言直呼「以前的錢設計都好漂亮」、「哇！阿公的錢是整疊整疊收藏的耶～我們家的都是東一張西一張，還爛爛的」、「有錢人！你阿公可以整疊連號新鈔包裝起來放家裡！絕對不是一般人！」、「阿公在那個年代應該是好野人」、「鈔票玩家應該會收，或是拿去防蟲真空處理留給下一代！」

另外也有不少人打算出價收藏，但網友提醒「千萬不要賣…可以增值」、「千萬別摺，摺了價格掉很多」、「有些連號的別亂出售」。

阿公過世翻出百張連號紙幣 網驚：絕對不是一般人 阿公收藏在衣櫥的紙幣，經過數十年仍完整無損。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社》）
阿公過世翻出百張連號紙幣 網驚：絕對不是一般人 網友提醒原PO「千萬別摺，摺了價格掉很多」（圖／翻攝自臉書《爆廢公社》）

文章來源：Facebook/爆廢公社

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