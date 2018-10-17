超級渣男！劈腿6女騙財騙色 被抓還嗆：我才不想睡妳

渣男劈腿6女，不但騙錢還騙色。(圖/取自看看新聞)

友善列印

大陸重慶一名陳女最近交了一個張姓男友，但她發現自己被對方列入黑名單，為了查清真相，她另外註冊新帳號，發現張男竟另交友5位女友，其中一女還為他生了孩子。事後，張男否認自己劈腿，還說自己是被騙的。

根據《看看新聞》報導，陳女發現張男除了她之外，竟同時劈腿5女，其中一女已為他生下一個2個月大的孩子。而張男都到過每個女生家中見過父母，且謊稱說要馬上拍婚紗照，預計年底結婚。

超級渣男！劈腿6女騙財騙色 被抓還嗆：我才不想睡妳 張男被抓包劈腿後，還說自己才是受害者。(圖/取自看看新聞)

陳女表示：「他(張男) 是第一個把我封鎖的，我就很不甘心，我感情也被騙了，錢也被騙了。」陳女和其他兩名被害人劉女和李女在親友和記者的陪同下，找到張男對質。劉女表示當初是看張男長得「憨厚老實」才和他交往，並不是因為他帥或是有錢，交往期間也不知道他竟劈腿5女。陳女一度不忍心張男勸他認錯，沒想到他竟冷回：「一句關我屁事，我根本不想睡妳」，讓陳女當場心碎。

超級渣男！劈腿6女騙財騙色 被抓還嗆：我才不想睡妳 受害女子連同記者一起找張男對質。(圖/取自看看新聞)

此外，張男與她們交往期間，都會找理由借錢，合計高達10萬人民幣(約為新台幣445286元)。對質過程中，

據悉，張男過去一年內常以「出差」為由，說自己有工作在身，事實上是到6個受害女友身邊「騙財騙色」。6女不甘心被騙，已聯手向警方報案。

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